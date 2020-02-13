2.6 مليار درهم أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي نتائجه المالية العام 2019 محققاً ارتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 4% إلى 2.6 مليار درهم.

ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.4% إلى 3.26 مليارات درهم، مدفوعة بالنمو في أصول تمويل العملاء بنسبة 3.1% إلى 81.1 مليار درهم وزيادة الدخل من الاستثمارات بنسبة 30.7% إلى 687 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية بنسبة 23.6% إلى 317.5 مليوناً.

وقد شهد مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة في صافي إيراداته بنسبة 2.5% إلى 5.91 مليارات درهم.

وبلغ إجمالي الأصول بنهاية 31 ديسمبر 2019 125.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0.6% مقارنة بـ 125.2 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2018.

وقال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: نجحنا في تسجيل نمو في الإيرادات عبر وحدات أعمالنا الأساسية، وواصلنا التزامنا بإدارة فعّالة للمصاريف والنفقات عبر كل أقسام المجموعة.

ورغم احتدام المنافسة على مستوى القطاع المصرفي، تمكّنا من تحقيق هذا النمو بما يعكس نجاح استراتيجيات أعمالنا وجاذبية محفظة منتجاتنا.

وقد ساهم هذا الأداء القوي، مدعوماً بالتقدم المُحرز على مستوى مبادراتنا الاستراتيجية، في توليد عوائد استثمار قوية لصالح مساهمينا بقيمة 18.6%.

التوقعات

وأضاف: رغم التحديات التي تفرض نفسها على مشهد الاقتصاد الكلي، فإن التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الإماراتي خلال العام 2020 تبدو واعدة ومشجعة، لاسيّما في ضوء الخطط والبرامج التحفيزية التي تدشنها الحكومة الإماراتية بجانب معرض إكسبو 2020 دبي.

والتي من المتوقع أن تساهم جميعاً في دفع عجلة النمو والازدهار على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وسيواصل المصرف سياسة الاستثمار في المجالات التي تزخر بالعديد من الفرص بما يضمن توسيع قاعدة عملائه.

وذلك من خلال التركيز بشكل خاص على الارتقاء بمستوى خدماته الرقمية.

واعتمدنا خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات، والتي من شأنها أن تعزز مكانة المصرف، وترفع من كفاءة خدماته وتطوير منظومته الهيكلية، بما يجعله قادراً على اقتناص فرص النمو عبر كل وحدات أعماله.

ونجح المصرف في تسجيل هامش في صافي الربح بنسبة 4.25%، مدعوماً بالنتائج الإيجابية الناجمة عن انخفاض كلفة التمويلات جراء المحفظة القوية من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

كما حافظ المصرف على مستويات السيولة القوية، ووصل معدل تمويل العملاء إلى الودائع إلى 80.0% مما يعكس الإدارة الفعالة للميزانية.

تحول رقمي

وأتم مصرف أبوظبي الإسلامي عامه الأول من تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي.

حيث قام بإطلاق عدد من الخدمات والحلول الجديدة خلال العام 2019، بما في ذلك ادخال مزايا جديدة على خدمة تطبيق الهاتف الذكي وتمكين العملاء من الحصول على خدمات التمويل والبطاقات وتحديث بياناتهم بشكل فوري عبر التطبيق.

وقد ساهمت هذه التعزيزات في زيادة عدد مستخدمي التطبيق بواقع 20% مقارنة بالعام الماضي حيث يقوم 60% من عملائنا باستخدام التطبيق.

وسيواصل المصرف عام 2020 جهوده في تطوير استراتيجيته الرقمية من خلال اطلاق خدمات وحلول رقمية جديدة.