إدراج متوقع لـ«الإمارات دبي الوطني» بـ «فوتسي»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

من المتوقع أن يستقبل بنك الإمارات دبي الوطني تدفقات مالية بـ 181 مليون دولار من مؤشر فوتسي راسل البريطاني، بعد إدراجه في سبتمبر، وفقاً لتقديرات EFG-هيرميس.

وقال محمد الحاج، خبير الأسهم الاستراتيجية، إن هذه القيمة تأتي في ضوء حدود ملكية الأجانب الحالية بنسبة 20%، أما إذا تمت الزيادة إلى 40 ٪، فيمكن أن يجتذب 352 مليون دولار.ورجح أن يتم إدراج البنك في مؤشر الأسواق الناشئة في مايو، ويمكن أن يجذب 362 مليون دولار، أما إذا رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 40% وطبقها قبل أبريل، فإنه قد يجذب 724 مليون دولار.

وقال إن البنك هو أكثر الأسهم شراءً من قبل الأجانب في الإمارات هذا العام، بتدفقات فاقت 122 مليون دولار.