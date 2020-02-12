«الإمارات دبي الوطني» يؤجل انعقاد «العمومية»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أعلن الإمارات دبي الوطني «ريت»، أمس، عن تأجيل انعقاد جمعيته العمومية غير العادية، والتي كان من المقرر لها سابقاً أن تنعقد اليوم، الأربعاء. وبحسب الإفصاح المنشور، أمس، على موقع «ناسداك دبي» الشبكي، فإن الموعد الجديد لانعقاد الجمعية هو الخميس، الـ 12 من مارس المقبل، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، وسيكون موقع الانعقاد هو «قاعة برلين»، بفندق «ولدورف استوريا»، بمركز دبي المالي العالمي.

وأفاد الإفصاح بأن تأجيل الانعقاد جاء وفقاً لنص المادة رقم 33-1 من النظام الأساسي لصندوق الإمارات دبي الوطني «ريت»، وذلك بُغيَة إتاحة المزيد من الوقت للمساهمين في الصندوق للنظر في المقترحات الواردة في منشور الدعوة لانعقاد الجمعية.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية غير الاعتيادية أثناء انعقادها الشهر المقبل مقترحاً بشطب الأسهم العادية من القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى «سلطة دبي للخدمات المالية»، ومقترحاً آخر بالشطب من التداول في «ناسداك دبي».