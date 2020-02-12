«دبي الإسلامي» يعزز جهود التوطين

المصدر: (دبي البيان)

سجل بنك دبي الإسلامي، حضوراً قوياً في النسخة الثانية والعشرين من المعرض الوطني للتوظيف في الشارقة، المعرض السنوي الذي يوفر فرصاً مهنية وتدريبية مميزة للشباب الإماراتي.

وركز بنك دبي الإسلامي بشكل كبير على دعم أجندة التوطين الرامية لزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص بمقدار عشرة أضعاف.

وتحت قيادة مجلس إدارته، تمكن بنك دبي الإسلامي من زيادة معدلات التوطين على مدار الأعوام لتشكل النسبة ما يمثل نصف عدد موظفيه تقريباً، مما يدل على التزام بنك دبي الإسلامي بالتوطين لمدة 45 عاماً.

يسير بنك دبي الإسلامي دائماً على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التوطين التي وضعها مصرف الإمارات المركزي،.

والذي ينبع من إيمانه الراسخ بأهمية التوطين في إحداث تأثير إيجابي على نمو المؤسسة ونجاحها، وكذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في البلاد.

وقالت مريم المهيري، مدير توظيف أول لدى بنك دبي الإسلامي: سعداء بمشاركتنا من جديد في المعرض الوطني للتوظيف.

حيث توفر لنا هذه المنصات فرص الالتقاء بألمع المواهب الإماراتية. ويمثل رأس المال البشري لنا قيمة حقيقية، ونحن مستمرون في تنمية الجيل القادم من المواهب المحلية، والتي من شأنها أن تساهم في دفع البنك إلى الأمام.