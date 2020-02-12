تراجع الأسواق رغم نشاط أسهم التأمين

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع تعرضها لعمليات بيعية من قبل المؤسسات استهدفت الأسهم القيادية، في وقت نشطت التداولات على أسهم التأمين مع إعلان بعض الشركات عن أرباح سنوية جيدة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.83% ليغلق عند 2742.35 نقطة بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والخدمات.

فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.39% إلى مستوى 5073.38 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 339.6 مليون درهم، منها 181.4 مليوناً في دبي، و158.2 مليوناً في أبوظبي.

وجرى التداول على 195.6 مليون سهم، موزعة بواقع 143.2 مليوناً في دبي، و52.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3737 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لــــ «البيان الاقتصادي»: أداء أسهم التأمين كان المسيطر على التداولات.

حيث ارتفع «سلامة للتأمين» بنسبة 1.92% مع صعود أرباح الشركة السنوية إلى 55 مليون درهم.

كما زاد «تكافل الإمارات» 8.33% و«دار التكافل» 3.45%، و«أكسا للتأمين» 15% و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 11.48%.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.51% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.99%، و«أرابتك» 3.87%، و«داماك» 4.61%، و«ديار» 0.88%.

و«الاتحاد العقارية» 1.02%، كما هبط قطاع البنوك 0.9% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.88%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.13%. وهبط قطاع النقل 0.9%.

بينما ارتفع قطاع الاستثمار 0.9% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» 1.52%، رغم هبوط «شعاع كابيتال» 2.64%، و«سوق دبي المالي» 0.11%.

وتزعم «أرامكس» ، التداولات مستقطباً 36.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 23.34 مليوناً. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.11% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 0.64%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.18%.

فيما استقر «أبوظبي الأول» للجلسة الثانية على التوالي، وهبط قطاع العقار 0.34%.

وهبط قطاع الاتصالات 1.48% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الاستثمار 3.73% بفعل هبوط «الواحة كابيتال» 5.85%.

فيما استقر «إشراق». بينما صعد قطاع الطاقة 0.15% مع ارتفاع «دانة غاز» 1%، رغم هبوط «طاقة» 1.27%، و«أدنوك للتوزيع» 0.67%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً 64.5 مليون درهم، وسجل «أكسا للتأمين» أكبر ارتفاع مع صعوده بالحد الأعلى، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.44%.

إفصاحات

- يجتمع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة غداً الخميس لمناقشة واعتماد النتائج المالية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- أعلن «بنك أم القيوين الوطني» عن نتائجه الأولية والتي كشفت عن تحقيقه أرباحاً صافية بنحو 424.39 مليون درهم في 2019، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بنحو 409.02 ملايين في 2018.

- ارتفعت أرباح شركة أورينت للتأمين 6% إلى 420.1 مليون درهم في 2019، مقابل 401 مليون درهم بنهاية 2018، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 20% من رأس مال الشركة.

- ارتفعت أرباح شركة دبي للتأمين لعام 2019 بنسبة 49.8% بالغة 75.64 مليون درهم مقابل 50.51 مليون درهم أرباحها بنهاية عام 2018.

ارتفعت أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» إلى 72.65 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 68.34 مليوناً في 2018، فيما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 25% من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية 25 مليون درهم عن العام الماضي.

- انخفضت أرباح شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» إلى 23.06 مليون درهم في 2019، مقارنة بأرباح 42.65 مليوناً في 2018.

- زادت أرباح شركة «الظفرة للتأمين» إلى 79.4 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 55.01 مليوناً في 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال أو ما يعادل 40 مليون درهم تناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية في 17 مارس المقبل.

ـ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) بنسبة 48.3% إلى 142.2 مليون درهم في 2019، مقارنة بنحو 95.9 مليوناً في 2018.

فيما قرر مجلس إدارة الشركة التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بما يعادل 30 فلساً للسهم وبإجمالي 144.6 مليون درهم.