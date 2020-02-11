«الإمارات للاستثمار» يعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، عن تعيين غوراف شاه رئيساً تنفيذياً للبنك.

ويتمتّع غوراف بخبرة تزيد على 20 عاماً في قطاع إدارة الثروات والأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. وينضمّ إلى البنك قادماً من شركة الراجحي المالية، في السعودية.

حيث شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لمدة 9 سنوات. كما شغل غوراف منصب العضو المنتدب والرئيس العالمي لحلول المنتجات والاستثمار في وحدة المستثمرين العالميين لدى بنك كريدي سويس في لندن وزيوريخ.

وكان عماد بو خزام يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، حيث سيواصل الآن أداء مهامه كرئيس للشؤون المالية كما في السابق.