شراء انتقائي يصعد بالأسهم تفاؤلاً بالأرباح السنوية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على ارتفاع في ختام جلسة أمس وسط عمليات شراء انتقائي استهدفت الأسهم القيادية لا سيما التي أعلنت عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية وسط ترقب لإعلان شركات العقار عن نتائجها المالية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.47% إلى مستوى 2765.37 نقطة، مع ارتفاع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات.

فيما زاد سوق أبوظبي هامشياً بنحو 0.06% عند مستوى 5093.38 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقار والاتصالات والاستثمار واستقرار البنوك.

وجذبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 337.8 مليون درهم، منها 190.3 مليوناً في دبي، و147.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 156.6 مليون سهم، موزعة بواقع 122.5 مليوناً في دبي، و34.16 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3704 صفقات.

واستحوذ سهم «العربية للطيران» على نحو 27% أو ما يعادل 50.5 مليون درهم من سيولة سوق دبي بعدما حققت الشركة أرباحاً قياسية بنحو مليار درهم عن العام الماضي، وصعد «إعمار مولز» بنسبة 1.16%، مع ارتفاع أرباح الشركة السنوية 3% إلى 2.28 مليار درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.14% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.07%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وارتفع قطاع العقار 0.86% مع صعود «إعمار العقارية» 1.26%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، و«الاتحاد العقارية» 1.03%، فيما انخفض «أرابتك» 1.9%، و«داماك» 1.32%، و«ديار» 0.29%.

ونما قطاع الاستثمار 0.53% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.33%، و«شعاع كابيتال» 2.84%، فيما تراجع «سوق دبي المالي» 5.16%، وارتفع قطاع النقل 1.17%.

وهيمن «العربية للطيران» على التداولات مستقطباً 50.3 مليون درهم، مغلقاً عند 1.56 درهم. وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 5.49% إلى 0.173 درهم، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.51% إلى 1.2 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع العقار 1.23%، وصعد قطاع الاتصالات 0.5% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الاستثمار 1.73% مع نمو «الواحة كابيتال» 2.73%.

واستقر قطاع البنوك مع ثبات «أبوظبي الأول»، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.64%، بينما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.35%، وهبط قطاع الطاقة 1.22%.

وتزعم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً 44 مليون درهم، ليغلق عند 15 درهماً. وحقق «الواحة كابيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 2.73% إلى 0.94 درهم، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.56% إلى 0.51 درهم.

إفصاحات

* أعلنت شركة الأغذية المتحدة عن قبول استقالة عبد الله رحمة العويس من مجلس إدارتها.

* أعلنت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال عن الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة وهم: راشد الفلاسي، وخليفة الرميثي، وأحمد بالهلول، ومحمد نجيب.

* يعتمد مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس غداً البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

* وافقت عمومية «أغذية» على تعيين راشد البلوشي كعضو مجلس إدارة بعد استقالة مسلم العامري، كما وافقت الجمعية على تعديل رأسمال الشركة المصرح به ليصبح 1.2 مليار وتعديل نسبة تملك غير مواطني الدولة.