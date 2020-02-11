البنك التجاري الدولي يحقق صافي أرباح 111 مليون درهم خلال العام 2019

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن البنك التجاري الدولي، أمس، نتائجه المالية للعام المالي 2019.

حيث نما صافي الأرباح للربع الرابع من العام 2019 بنسبة 22% ليصل إلى 38 مليون درهم مقارنة بـ 31 مليون درهم في الربع الثالث 2019. وحقق البنك صافي أرباح سنوية بقيمة 111 مليون درهم خلال العام 2019.

وقال محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: «واصل البنك التجاري الدولي أداءه القوي وتحقيق مزيد من التقدم في مسيرته نحو التحول الاستراتيجي، بالرغم من التحديات التي واجهها القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي خلال العام 2019.

وبالتركيز على استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز تجربة عملائنا، فإننا نشعر بالتفاؤل إزاء آفاق النمو المستقبلية التي سيُتيحها ازدهار الاقتصاد الوطني خلال العام 2020 وما بعد، وبالآثار الإيجابية التي ستنعكس على عملائنا ومساهمينا وموظفينا».