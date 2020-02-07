38 مليار درهم أرباح 8 بنوك وطنية مدرجة 2019

المصدر: (بوظبي - وام)

ارتفع صافي أرباح 8 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، إلى نحو 38 مليار درهم 2019، بنمو 17.2%، مقارنة مع 32.414 مليار في 2018.

وتشكل الأرباح التي حققتها البنوك الثمانية 89.2% من أرباح البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق (17 بنكاً)، والتي تحققت خلال 2018، وبلغت 42.61 مليار درهم.

ويعكس الزخم في ربحية البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية مدى التطور الذي شهده القطاع. وتضم البنوك التي أفصحت عن بياناتها «الإمارات دبي الوطني» و«المشرق» و«دبي التجاري» و«الإمارات الإسلامي» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«رأس الخيمة الوطني» و«الشارقة الإسلامي».