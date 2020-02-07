300 مواطن يوظفهم «الإمارات دبي الوطني» 2020

المصدر: دبي- البيان

يشارك بنك الإمارات دبي الوطني، للعام الثاني والعشرين على التوالي في «المعرض الوطني للتوظيف-الشارقة»، الذي ينعقد بين 9 و11 فبراير في مركز إكسبو الشارقة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لحفز وتيرة التوطين وتماشياً مع مساعي حكومة الإمارات لرفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتأكيداً لحرصه الدائم على صقل المهارات الوطنية الشابة وتعزيزها في القطاع المصرفي.

ويهدف البنك هذا العام إلى توظيف أكثر من 300 من المواطنين من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد في عدة مناصب بدءاً من الأدوار المهنية للمبتدئين وصولاً إلى المناصب الإدارية العليا. فيما كان وظف العام الماضي 196 مواطناً ومواطنة من أصحاب المهارات عبر معارض التوظيف.

وسيقوم البنك خلال المعرض بإجراء مقابلات مباشرة للمتقدمين الراغبين ببدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي. ومن ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها البنك، «برنامج التعليم المتسارع» الحصري لتطوير المهارات والمخصص لتدريب خريجي الجامعات.

ويوفر «برنامج التعليم المتسارع» الذي يستمر لمدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً، تدريباً مكثفاً يغطي مجموعة واسعة من المجالات بما فيها الأنظمة المصرفية الأساسية والمعقدة، ومهارات المناقشة والتفويض الإداري، ونظريات التحفيز، والتطوير وغيرها. وسيتيح البرنامج للمتقدمين الناجحين إمكانية الحصول على شهادات مثل شهادة المحاسبة المالية والأعمال التجارية.

والعمليات المصرفية المعتمدة، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، علاوة على التدريب العملي في المؤسسة. ويهدف البرنامج إلى تمكين الموظفين المواطنين من اكتساب الخبرات المصرفية والمعرفية اللازمة لشغل مناصب متنوعة في البنك.

وعلاوة على ذلك، يدعو البنك خريجي الثانوية العامة للتقدم بطلب الانضمام إلى برنامج «المشعل»، الحصري الذي يمتد على مدار ستة أشهر والمصمم لمناصب المبتدئين في مختلف المجالات المرتبطة بالعمليات المصرفية مثل خدمة العملاء والصرافين ومناصب العمليات وغيرها.

ويزود البرنامج المتدربين بالمعرفة المهنية المحددة لمجال معيّن، وهو مصمم لتطوير مهارات التواصل وإتقان اللغة الإنجليزية والقدرة على العمل ضمن فرق عمل مؤسسية كبيرة.

وقالت إيمان عبد الرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة نشأت ونمت في الإمارات وترتبط بعلاقات راسخة مع المجتمع المحلي، نؤمن بقدرة القيادات الوطنية التي لطالما ساهمت في مسيرة نجاح وازدهار البنك على مدار السنين.