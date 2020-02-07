ارتفاع خطابات الضمان إلى 104.8 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2019

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

ارتفع رصيد خطابات الضمان المصرفية التي أصدرتها البنوك العاملة في الدولة بنهاية ديسمبر 2019 إلى 104.8 مليارات درهم مقابل 99.8 مليار درهم بنهاية عام 2018 بزيادة مقدارها 4.97 مليارات درهم وبنسبة نمو 5 %.

وكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي لشهر ديسمبر الماضي عن أن نوفمبر الماضي سجل أعلى قيمة لرصيد خطابات الضمان المصرفي منذ نهاية عام 2015، حيث بلغت 109.2 مليارات درهم.

وبدأت خطابات الضمان عام 2019 مرتفعة، حيث سجلت 103 مليارات درهم بنهاية مارس. وواصلت الارتفاع لتصل إلى 106 مليارات درهم بنهاية يونيو، إلا أنها تراجعت إلى 101 مليار درهم بنهاية سبتمبر لتعاود الارتفاع بنهاية أكتوبر وتسجل 106.2 مليارات درهم، ثم تصل إلى أعلى مستوياتها بنهاية نوفمبر، ثم تختتم عام 2019 عند 104.7 مليارات درهم.