تباين أداء المؤشرات المحلية للجلسة الرابعة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية للجلسة الرابعة على التوالي في ختام جلسة، أمس، فيما تركزت التداولات بشكل أساسي على أسهم 3 بنوك قيادية مع استقطابها نحو 38% من السيولة البالغة 376 مليون درهم.

وارتفع سوق أبوظبي بنحو 6.42 نقاط أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند 5087.21 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار انخفض سوق دبي 0.08% أو ما يعادل 2.18 نقطة ليغلق عند 2769.58 نقطة مع انخفاض البنوك والاستثمار.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 376.3 مليون درهم منها 215.07 مليوناً في دبي و161.28 مليوناً في أبوظبي.

وجرى التداول على 151.2 مليون سهم، موزعة بواقع 107.86 ملايين في دبي و43.36 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3896 نقطة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.1% مع صعود «أبوظبي الإسلامي» 1.05%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير، وهبط «أبوظبي التجاري» 0.64%،.

كما زاد قطاع الاتصالات 0.62% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الاستثمار 0.26% على وقع مكاسب «الواحة كابيتال» 0.55%، رغم انخفاض «إشراق» 0.32%.

وتراجع قطاع العقار 0.24% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 3.73%، فيما استقر «الدار» دون تغيير، وهبط قطاع الطاقة 0.36% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.97% و«طاقة» 0.14% بعد صعوده 3 جلسات متتالية بالحد الأعلى عقب عرض استحواذ.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 67.04 مليون درهم، يليه «اتصالات» بتداولات 27.49 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 13.2 مليون درهم. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 5.34%، فيما كان «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.89%.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي هبوط قطاع البنوك 0.59% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.11% و«دبي الإسلامي» 0.18%، كما نزل قطاع الاستثمار 0.14% مع انخفاض «شعاع» 4.4% فيما ارتفع «سوق دبي» 0.4% واستقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

بالمقابل، ارتفع قطاع العقار 0.46% مدفوعاً بمكاسب «إعمار العقارية» 0.76% و«إعمار للتطوير» 0.79% و«الاتحاد العقارية» 0.5%.

فيما استقر «إعمار مولز» وتراجع «داماك» 0.15% و«أرابتك» 2.9%. وزاد النقل قطاع 0.86% مع صعود «أرامكس» 1.1% و«العربية للطيران» 0.68%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 42.9 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 31.37 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 24.2 مليون درهم. وحقق «المصرف الخليجي التجاري» أكبر ارتفاع مع صعوده بالحد الأعلى بنسبة 14.91%، فيما كان «المدينة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.74%.

ناسداك دبي

من جانبه، انخفض مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.14% أو ما يعادل 4.46 نقاط ليغلق عند 3190.34 نقطة بعد التداول على 469.4 ألف سهم بقيمة 2.29 مليون دولار من خلال 171 عملية.

«إعمار» و«تبريد»

أعلنت شركة إعمار العقارية، أنها تقوم بشكل مستمر بدراسة خيارات التمويل المختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنظيم أنشطتها وتحقيق قيمة مضافة.

وفي بيان لها أمس على سوق دبي المالي، تعليقاً على الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام حول عزم شركة «تبريد» شراء وحدتها لتبريد المناطق، قالت إنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل هذه المعاملات فور الانتهاء من إعدادها.

ومن جانبها قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» في بيان منفصل، إنها ستواظب على استكشاف فرص الاستحواذ في المنطقة كجزء من استراتيجيتها لنمو وخلق فائدة لأصحاب المصالح فيها. وأكدت التزامها بالإفصاح والشفافية المتطلبين من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي. (دبي - البيان)

إفصاحات

* يعتمد مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة البيانات المالية السنوية خلال اجتماعه الثلاثاء المقبل، فيما وافق المجلس على عرض مقترح تعديل النظام الأساسي على الجمعية العمومية، شريطة موافقة هيئة الأسواق المالية والسلع.

* ارتفعت أرباح شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين في 2019 بنسبة 10.3% إلى 58.1 مليون درهم مقابل 52.6 مليونا درهم في 2018، وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية بمناقشة توصية بتوزيع 35% كأرباح نقدية عن 2019.

* تعقد شركة «طيران أبوظبي» اجتماع الجمعية العمومية في 25 فبراير للنظر في مقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال عن العام الماضي بقيمة 88.95 مليونا.

* كشفت البيانات الأولية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عن ارتفاع صافي الأرباح إلى 110.62 ملايين درهم في 2019، مقارنة بنحو 100.5 مليون درهم في 2018.

* حددت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الاثنين موعداً لاجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

* يجتمع مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين الاثنين لمناقشة الميزانية والنتائج السنوية ومقترح توزيع أرباح نقدية 20% من رأس المال.