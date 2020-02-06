1.09 مليار أرباح بنك رأس الخيمة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 1.095.3 مليار درهم للعام 2019، محققاً زيادة بلغت 177.7 مليوناً مقارنةً بسابقه 2018.

جاء النمو بصافي الأرباح مدفوعاً بالتحسّن الملحوظ لصافي إيرادات الفوائد والزيادة المسجلة على مستوى صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والإيرادات من غير الفوائد، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان للسنة المالية.

وبلغ إجمالي الموجودات 57.1 ملياراً كما في 31 ديسمبر 2019، وبزيادة 8.4% عن 31 ديسمبر 2018.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية 30 فلساً للسهم الواحد على المساهمين للنظر فيها واعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني:

«شكّل عام 2019 نقطة محورية لبنك رأس الخيمة الوطني، حيث سجّل إجمالي الإيرادات ما يقارب الـ4 مليارات درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البنك.

كما لاحظنا زيادة ملحوظة على مستوى إيرادات الرسوم التي وصلت إلى أقصى حدّ على الإطلاق لتسجل 1.18 مليارات.

فإن نتائج التحوّل الملحوظ في استراتيجية البنك التي باشرنا بها عام 2015، والتي تقوم على التنويع في قاعدة الأرباح، ما زالت تقدّم نتائج رائدة في السوق.

والنمو في صافي أرباح البنك جاء مدعوماً بانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان بواقع 107.9 ملايين على أساس سنوي، وهو يظهر مدى فعالية استراتيجية التنويع والتركيز المستمر على جودة الموجودات التي يتّبعها البنك».