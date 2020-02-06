«إعمار» و«أبوظبي الأول» يرفعان سيولة الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة أمس، مع سيطرة الترقب على المستثمرين لإفصاح باقي الشركات عن نتائجها لتحديد بوصلتهم الاستثمارية.

فيما اقتربت السيولة من 400 مليون وسط نشاط على سهمي «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول».

وصعد سوق دبي 0.16% عند 2771.76 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والتأمين والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.29% ليقفل عند 5080.79 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 398.2 مليون درهم، منها 164.7 مليوناً في دبي، و233.5 مليوناً في أبوظبي.

وجرى التداول على 214.3 مليون سهم، موزعة بواقع 119.3 مليوناً بدبي، و94.96 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4864 صفقة.

واستحوذ سهما «أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية» على نحو 33.1% أو ما يعادل 131.6 مليون درهم من السيولة، موزعة بواقع 97.14 مليوناً للأول و34.5 مليوناً للأخير.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.4% نتيجة نمو «دبي الإسلامي» 0.53%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.37%.

وصعد قطاع النقل 0.82% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.68%، و«أرامكس» 1.11%.

وانخفض قطاع العقار 0.47% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.75%، و«إعمار للتطوير» 1.04%، و«أرابتك» 0.44%، و«داماك» 0.73%.

فيما هبط قطاع الاستثمار 0.16% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.76%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.49%، و«سوق دبي المالي» 1.5%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 23.2 مليون درهم، ثم «أرابتك» مستقطباً 20 مليون درهم، وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 11.76%.

فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8 ملايين درهم، منها 630 ألفاً للعرب، و4.7 ملايين للخليجيين، و2.7 مليون للمواطنين، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 8 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.54% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.06%.

فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.69%، واستقر «أبوظبي الإسلامي». وانخفض قطاع الاتصالات 0.25%، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع العقار 0.62% مع ارتفاع «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.17%.

وزاد قطاع الطاقة 2.04% مع استمرار المكاسب القوية لسهم «طاقة» للجلسة الثالثة على التوالي منذ عرض الاستحواذ ليصعد أمس بالحد الأعلى بنسبة 14.87%.

وارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.31%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.05% مع ارتفاع «إشراق» 1.98%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط، تلاه «طاقة»، بسيولة 40.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بتداولات 24.85 مليون درهم. وسجل «طاقة» أكبر ارتفاع، فيما كان أبوظبي لمواد البناء «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.06%.

تباين

تباين أداء المؤسسات فاتجهت للشراء في دبي بصافي استثمار 910 آلاف درهم، فيما اتجهت للتسييل في أبوظبي، بصافي استثمار34.9 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد للشراء بأبوظبي بصافي استثمار 34.9 مليوناً، وإلى البيع بدبي، بصافي استثمار 910 آلاف درهم.

إفصاحات

* أكدت «أرابتك القابضة» عدم وجود أي معلومات مؤثرة على سعر السهم لم تفصح عنها لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

* ارتفعت أرباح «دبي للتأمين» 49.8% بالغة 75.64 مليون درهم في 2019.

* تجتمع «دي إكس بي إنترتينمنتس»، السبت المقبل لمناقشة النتائج المالية السنوية.

* تناقش «داماك العقارية» الاثنين المقبل النتائج المالية لـ2019.

* يناقش مصرف عجمان الثلاثاء المقبل ويعتمد البيانات المالية السنوية.

* تجتمع «أورينت يو إن بي تكافل» الاثنين المقبل لمناقشة البيانات المالية.

* اشترى «السلام - البحريني» 180 ألف سهم (أسهم الخزينة) في سوق دبي.

* خسرت «الخليج الاستثمارية» 34.15 مليون درهم في 2019.