«مبادلة» تبحث شراء أصول «جدوى»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن شركة مبادلة للاستثمار تخوض جولة من المفاوضات لشراء أصول الرعاية الصحية التي تمتلكها شركة «جدوى للاستثمار» السعودية في الإمارات.

وأضافت أن «مبادلة» تعمل مع بنك «روتشايلد أند كو» الاستثماري متعدد الجنسيات بغرض هيكلة صفقة محتملة مع «جدوى للاستثمار».

وذكرت الوكالة أنه من غير الواضح بعد أي الأصول تحديداً التي ستندرج ضمن الصفقة المحتملة.

وتمتلك «جدوى» حصة تبلغ نسبتها 42% في «الشرقية المتحدة للخدمات الطبية» في أبوظبي، وكانت استحوذت بدورها خلال العام الماضي على حصة مسيطرة في «المهيدب لطب الأسنان» بالسعودية، في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون درهم.