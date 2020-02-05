أبوظبي تستشرف مستقبل الوساطة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظّم سوق أبوظبي العالمي، منتدى خاصاً بالوساطة في مركز تحكيم السوق بجزيرة المارية، بحث في أمثلة حول الوساطة بالعمل في الإمارات والمنطقة.

وتبادل وجهات النظر بين قادة الفكر حول مستقبل الوساطة في أبرز القطاعات وخصوصاً الإنشاءات. وأتاح المنتدى للعديد من الخبراء الذين جمعهم من المنطقة وخارجها، فرصة مشاركة أفكارهم خلال مناقشة فعالة.

حضر الجلسة العديد من المحامين الأكثر خبرة وتخصصاً في المنازعات المتعلقة بقطاع الإنشاءات، إلى جانب أبرز الوسطاء من جميع أنحاء العالم، والخبراء في الولايات القضائية، الذين يعتمدون على الوساطة في أعمالهم.

وقالت ليندا فيتز آلان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم السوق: «أثرى المنتدى الحضور بنقاشات فعّالة حول الفوائد والفرص والتحدّيات التي تواجه الوساطة، لاسيما في قطاع البناء والتشييد.

ولدينا شعورٌ كبير بالمسؤولية حينما يتعلّق الأمر بمشاركة أفكارنا وخبراتنا، إذ يشكّل المنتدى دليلاً بارزاً على جهودنا القيادية في مجال حل النزاعات، كما لدينا اعتقاد بأن من شـأن الحوار بين الثقافات وخلق الأفكار الجديدة، المساهمة في جعل الوساطة جزءاً أساسياً من أدوات حل النزاعات المدنية والتجارية».