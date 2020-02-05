«أبوظبي المالي» يُطوّر نظام الإفصاح الإلكتروني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إجراء تحسينات وتطويرات كبيرة على نظام الإفصاح المالي الإلكتروني الخاص بلغة البرمجة المرنة للتقارير المالية للسوق.

والمعروفة اصطلاحاً باسم «إكس بي آر إل» (XBRL).

وعمل السوق على تحديث مصفوفة بنود قوائم البيانات المالية (Taxonomy)، لتصبح أكثر ملاءمة لأحدث تعديلات معايير التقارير المالية الدولية (IFRs).

ويمكّن التطوير للمستثمرين والمحللين الماليين كافّة من تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ لما تتميز به من إمكانية تصنيف البيانات المالية بشكل يسمح بإجراء المقارنات عمودياً وأفقياً.

والوصول إلى تحليلات متعمّقة بدرجة عالية من الدقّة، فضلاً عن تسهيل عمليات إصدار العديد من التقارير الإلكترونية التي يمكن بناؤها على البيانات ومن خلال النظام.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الخطوة تأتي ضمن العديد من المبادرات التطويرية للسوق خلال العام الجاري.

وأفاد بأن تبني السوق مبادرة نشر لغة البرمجة المرنة في الدولة كان منذ 2006، ضمن إطار جهوده المتواصلة للارتقاء ببنيته الأساسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.

موضحاً أن السوق كان داعماً رئيساً في تشكيل لجنة «إكس بي آر إل الإمارات» بذات العام، وقام في 2009 بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعميم نظام لغة البرمجة المرنة على الأسواق المحلية لغرض تحقيق أقصى فائدة مرجوة من استخدامات النظام.