مدير عام «مالية عجمان» أفضل رئيس تنفيذي بالتخطيط المالي

المصدر: عجمان - البيان

تسلّم مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان، جائزة أفضل رئيس تنفيذي في التخطيط المالي للتنمية الحكومية، بحفل جوائز «إنترناشيونال فاينانس»، تقديراً لقيادته الإدارية ومساهمته الدؤوبة بالتخطيط المالي للتنمية الحكومية والأداء المتميز الذي حققته الدائرة تحت إدارته، جاء ذلك خلال حفل تكريم أقيم في دبي.

وقال آل علي: «نؤمن بالعمل الجاد لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لحكومة عجمان لخلق بيئة عمل متطورة تدعم التنمية المستدامة لاقتصادٍ أخضر متفتّح ومنافس عالمياً.

وعلى هذا الأساس تعمل الدائرة على وضع الركائز الأساسية لتحقيق الرؤية، كونها الذراع المالية للحكومة وتعمل على تهيئة المتطلبات والموارد المالية للشروع في توظيفها ضمن المجالات والمشاريع التي تحقق أفضل النتائج».

وأضاف: «رؤيتنا تقوم على منظومة مالية حكومية رائدة على مستوى الحكومة المحلية وتعزيز تنافسيتها، بإدارة وتنمية الموارد المالية بكفاءة عبر سياسات وتشريعات مالية وأنظمة مبتكرة بكوادر مؤهلة وشراكات فاعلة، إذ ندعم كل المشاريع والمبادرات التنموية بالمجالات التي تفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

كما أن ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي يؤكد سعينا الدائم للوصول إلى أفضل الممارسات الإدارية والمنهجية في المالية العامة، عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم العلاقات مع الشركاء والمتعاملين بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة».