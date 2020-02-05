657.6 مليوناً أرباح «دبي للاستثمار» 2019

المصدر: دبي - وام

بلغت أرباح شركة «دبي للاستثمار»، المدرجة في سوق دبي المالي 657.6 مليون درهم في نهاية 2019، مقارنة مع 651.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من 2018.

وأظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة ارتفاع ربحية السهم إلى 15.5 فلساً في 2019 مقارنةً مع 15.3 فلساً في 2018.

وبلغ إجمالي أصول الشركة 20.88 مليار درهم، مقارنة مع 19.55 ملياراً، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 11.915 ملياراً إلى 11.976 ملياراً خلال فترة المقارنة ذاتها.

ووصلت قيمة الإيرادات 2.83 مليار في 2019، علماً بأن الربح من العمليات التشغيلية بلغ 1.188 مليار.