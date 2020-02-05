الأسواق تتباين وسط ترقّب النتائج

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباين أداء الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي أمس، وسط ترقّب المستثمرين لنتائج بقية الشركات والبنوك المدرجة.

وصعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب «قياديات» البنوك والعقار والطاقة، بينما هبط سوق دبي بفعل ضغوط بيع محلية رغم استمرار الشراء الأجنبي والمؤسسي.

وصعد أبوظبي 0.37% توازي 18.85 نقطة ليغلق عند 5095.52 نقطة، انخفض دبي 0.14% بواقع 3.85 نقاط ليغلق عند 2767.46 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والطاقة.

واجتذبت الأسهم 309.9 مليون درهم بواقع 157.5 مليوناً في دبي و152.4 مليوناً في أبوظبي، بتداول 138 مليون سهم منها 96.07 مليوناً بدبي و41.9 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4997 صفقة.

واستقطب «أبوظبي الأول» 18% من سيولة السوقين، جاذباً 38.4% من سيولة أبوظبي، عقب إعلان موعد الجمعية العمومية في 24 فبراير الجاري لبحث التوزيعات النقدية.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض العقار 1.16%، وهبط البنوك 0.34% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.73%، واستقرار «دبي الإسلامي».

ونزل النقل 0.89% بهبوط «العربية للطيران» 2.65% و«الخليج للملاحة» 0.2%، وارتفع «أرامكس» 0.84%.

وارتفع الاستثمار 1.08% مع صعود «دبي للاستثمار» 2.34%، وتراجع «سوق دبي المالي» 2% و«شعاع» 1.21%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط جاذباً 27.6 مليون درهم، تلاه «دو» 25.2 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 17.29 مليوناً.

وحقق «دو» أكبر ارتفاع 9.47%، وكان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 10%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار22.16 مليون درهم، منها 3.4 ملايين للعرب، و8.3 ملايين للخليجيين، و10.4 ملايين للأجانب، واتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار22.16 مليوناً.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود أبوظبي ارتفاع البنوك 0.61% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.66% و«أبوظبي التجاري» 1.45% و«أبوظبي الإسلامي» 0.18%.

وزاد العقار 0.81% بصعود «الدار» 0.91%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.67%، وارتفع الطاقة 0.97% لارتفاع «طاقة» 14.9% و«دانة غاز» 0.56% وانخفض «أدنوك للتوزيع» 1.92%.

ونزل الاستثمار 0.8% بهبوط «إشراق» 2.88%، واستقر «الواحة كابيتال» دون تغيير، ونزل الاتصالات 0.25% بانخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتزعّم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً 58.7 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 29.7 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 16.5 مليوناً.

وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع، فيما كان «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 30 مليوناً، منها 920 ألفاً للخليجيين، و29.2 مليوناً للمواطنين.

فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 30 مليوناً، بواقع 450 ألفاً للعرب، و29.7 مليوناً للأجانب.

إفصاحات

* ربحت «عُمان للتأمين» 190.54 مليون درهم في 2019.

* تجتمع شركة «دبي المالي» الأحد المقبل لمناقشة البيانات المالية لـ2019.

* تناقش «الأسمنت الوطنية» الأربعاء المقبل البيانات المالية الأولية لـ2019.

* تعتمد «الوطنية للتأمينات العامة» الأحد المقبل البيانات المالية الأولية للعام الماضي.

* أعلن «السلام البحريني» شراء 20 ألفاً من أسهمه (الخزينة) لتبلغ 75.03 مليوناً.

* ربحت «طيران أبوظبي» 301.2 مليوناً في 2019 واقترحت الإدارة توزيع نقدي 20% وتجتمع في 25 الجاري.

* اقترحت «أبوظبي للفنادق» توزيع نقدي 14% عن 2019 وتناقشها في 24 الجاري.

* عيّن «العربي المتحد» باول هيوت رئيساً تنفيذياً للتدقيق، وتوماس إلكساندر رئيساً تنفيذياً للمخاطر، وسانجيف دوريجاه رئيساً تنفيذياً للمالية.