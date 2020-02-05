صدارة إماراتية لإصدارات الصكوك الخليجية بـ44.81 مليار دولار

المصدر: الكويت - البيان

تصدّرت دولة الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في 2019 بقيمة إجمالية بلغت 44.818 مليار دولار.

مثّلت 39% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية بواقع 310 إصدارات، تلتها السعودية بنسبة 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.

جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أصدره المركز المالي الكويتي «المركز» أمس، وحمل عنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية».

وبحسب التقرير، وكانت إصدارات الصكوك والسندات من قبل المؤسسات الإماراتية سواء الحكومية أو الخاصة في الصدارة من حيث الحجم. وسجّل النصف الأول من 2019 أعلى قيمة للإصدارات الخليجية،.

حيث تم خلاله إصدار 229 إصداراً بقيمة إجمالية 65.031 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة إصدارات النصف الثاني من العام مبلغ 49.141 مليار دولار من خلال 180 إصداراً.

وبلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 114.172 مليار دولار خلال العام الماضي بارتفاع 24% مقارنةً بإجمالي إصدارات بقيمة 91.872 مليار دولار في سابقه 2018.

إصدارات محلية

وخلال 2019، أصدرت البنوك المركزية الخليجية سندات وصكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 63.814 مليار دولار. وتصدر بنك الكويت المركزي الإصدارات، حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراته 28.656 مليار دولار.

تفوّق

ووفقاً للتقرير، تفوقت إصدارات الشركات على الإصدارات السيادية في سوق السندات والصكوك الخليجية.

حيث بلغت النسبة 54% من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 61.272 مليار دولار، مقارنةً مع 45.684 مليار دولار في 2018.

وارتفع إجمالي الإصدارات السيادية عبر إصدارات الدين الأولية بنسبة 15% إلى 52.900 مليار دولار، مقابل 46.187 مليار دولار في العام الأسبق.

وقامت حكومة أبوظبي بإصدار سندات وصكوك بقيمة 10.000 مليار دولار، وأصدرت حكومة الشارقة سندات وصكوكاً بقيمة 1.950 مليار مقوّمة بالدولار.

فيما قامت حكومة السعودية بإصدار سندات بقيمة 23.950 مليار دولار، منها 10.560 مليار دولار جمعتها من السندات المحلية و13.390 مليار دولار من إصدار سندات وصكوك مقوّمة بالدولار واليورو.

سندات تقليدية

وارتفعت إصدارات السندات التقليدية 25% مقارنةً بـ2018.

حيث بلغت إصدارات 2019 من السندات التقليدية 85.078 مليار دولار، ما نسبته 75% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي.

أما إصدارات الصكوك، فارتفعت 22% لتبلغ 29.094 مليار، مقارنة مع 23.784 مليار في 2018.