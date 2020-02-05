ربط «دبي التجاري» بالهوية الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

أصبح بنك دبي التجاري أول بنك في الإمارات يربط تطبيق CBD للموبايل مع «الهوية الرقمية»، الحل الموحد للهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي في الدولة.

حيث سيقوم بعمليات التحقق من هوية العميل. وستمكن «الهوية الرقمية» مستخدمي تطبيق CBD للموبايل من إمكانية التعريف عن أنفسهم لدى البنك عبر آلية التحقق من الهوية للدخول إلى التطبيق.

كما يعتزم البنك تمديد استخدام هذه الخدمة للخدمات المصرفية الأخرى، وبالتالي جعل العملية برمتها بلا أوراق.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: نحن في البنك ملتزمون بدعم جميع المبادرات الحكومية، لإيماننا بأن مثل هذه الشراكات ضرورية لدفع طموحات الإمارات إلى الأمام، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الحكيمة.