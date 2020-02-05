عمومية «أبوظبي الأول» تبحث توزيع 8 مليارات نقداً

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد «بنك أبوظبي الأول» اجتماع الجمعية العمومية في 24 فبراير الجاري للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من رأس المال بما يعادل 74 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 8.07 مليارات درهم من المخصصات والاحتياطيات.

وستناقش الجمعية أيضاً تعديل المادة (5) البند «9» الخاصة بالمتاجرة باسم البنك ولحسابه وباسم ولحساب الغير بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وذلك بإضافة المشتقات المالية واتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» والأدوات المالية المهيكلة، وذلك بعد حصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.

كما ستبحث الجمعية الموافقة على تجديد برامج الإصدار أو الصكوك الإسلامية أو السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم أو إنشاء برامج جديدة وبحد أقصى 10 مليارات دولار.