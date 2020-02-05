أصول بنوك دبي تنمو 7.5% إلى 1.42 تريليون درهم في 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفعت أصول بنوك دبي بنهاية 2019 لتصل إلى 1.42 تريليون درهم مقابل 1.33 تريليون بنهاية عام 2018 بزيادة مقدارها 92.9 مليار درهم وبنسبة نمو 7.5%.

وتعد هذه الزيادة هي الأعلى بين أصول بنوك الإمارات وذلك وفقاً لتقرير صدر أمس عن مصرف الإمارات المركزي بعنوان المؤشرات المصرفية للبنوك في الإمارات وفقاً للإمارة.

زادت أصول بنوك أبوظبي بنسبة 6.3% إلى 1.36 تريليون درهم وبنوك الإمارات الأخرى بنسبة 3.6% إلى 255 ملياراً.

وتستحوذ بنوك دبي البالغ عددها 31 بنكاً ومصرفاً على حصة 46.8% من إجمالي أصول بنوك الدولة البالغ 3.04 تريليونات درهم.

وكشف التقرير أن إقراض بنوك دبي ارتفع من 832.5 مليار درهم بنهاية 2018 إلى 860.2 مليار درهم بنهاية 2019 بزيادة مقدارها 36.7 مليار درهم وبنسبة 4.5%.

بينما نما إقراض بنك أبوظبي 4.1% وبنوك الإمارات الأخرى بنسبة 2.5%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الإقراض المحلي لبنوك دبي إلى 779.5 مليار درهم في 2019 مقابل 750.8 ملياراً عام 2018 بزيادة مقدارها 28.7 مليار درهم وبنسبة نمو 3.5%.

بينما بلغت النسبة لبنوك أبوظبي 3.3% والإمارات الأخرى 2.2%.

ونما إقراض البنوك لحكومة دبي من 164.5 مليار درهم إلى 175.9 مليار درهم بنهاية عام 2019 بزيادة مقدارها 11.4 مليار درهم وبنسبة 7.1%.

بينما ارتفع إقراض حكومة أبوظبي 106.7% والإمارات الأخرى 11.3%.

ونما إقراض القطاع الخاص من بنوك دبي إلى 515.6 مليار درهم مقابل 509.4 مليارات بزيادة مقدارها 6.2 مليارات وبنسبة 1.2%.

بينما بلغت نسبة النمو لبنوك أبوظبي سالب 0.3% والإمارات الأخرى 3.6%.

وزاد إقراض بنوك دبي للأفراد (الفروض الشخصية) إلى 139.8 مليار درهم مقابل 137.6 مليار درهم بزيادة مقدارها 5.2 مليارات وبنسبة 3.8%.

بينما بلغت النسبة لبنوك أبوظبي سالب 4.7% وبنوك الإمارات الأخرى سالب 1.5%.

قروض

وارتفعت القروض التي وجهتها بنوك دبي للقطاع الصناعي والتجاري إلى 375.8 مليار درهم بنهاية 2019 مقابل 371.8 ملياراً لعام 2018 بزيادة 4 مليارات درهم وبنسبة 0.4%.

ولبنوك أبوظبي 0.2% وبنوك الإمارات الأخرى 5.3%، كما ارتفعت القروض لغير المقيمين من بنوك دبي من 72.7 مليار درهم إلى 80.7 مليار درهم بزيادة 8 مليارات درهم وبنسبة 14.6%.

بينما بلغت نسبة الزيادة في بنوك أبوظبي 11% وبنوك الإمارات الأخرى 10.2%.

كما رفعت إستثماراتها في الأسهم من 2.5 مليار درهم إلى 3.5 مليارات بزيادة مليار درهم وبنسبة 40%.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع رؤوس أموال واحتياطيات بنوك دبي من 164.5 مليار درهم إلى 189.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 24.7 مليار درهم وبنسبة 15.6% .

كما رفعت بنوك الإمارة مخصصاتها العامة من 14.6 مليار درهم إلى 16.4 مليار درهم بزيادة مقدارها 1.8 مليار درهم وبنسبة 5.1%.

زيادة الودائع

زادت ودائع بنوك دبي إلى 841.3 مليار درهم بنهاية 2019 مقابل 817.2 ملياراً في 2018 بزيادة 24.1 مليار درهم وبنسبة 3.5%.

وارتفعت لديها ودائع المقيمين من 715.4 مليار درهم إلى 737.1 ملياراً بزيادة 19 ملياراً وبنسبة 3.2%. وزادت حكومة دبي ودائعها لدى بنوك الإمارات من 70.1 مليار درهم إلى 76.8 مليار درهم بزيادة مقدارها 6.7 مليارات بنسبة 6.4%.