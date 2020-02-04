«الإمارات دبي الوطني» يكرّم 26 موظفاً وموظفة

المصدر: دبي - البيان

كرّم بنك الإمارات دبي الوطني، 26 موظفاً وموظفة ممن أمضوا 25 عاماً متواصلة في خدمة المجموعة.

وذلك خلال حفل خاص أقيم في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني.

وأقيم الحفل الذي حضره هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية.

تكريماً لموظفي المجموعة الذين تمكنوا من خلال تفانيهم والتزامهم بالعمل الجاد والمخلص والدؤوب على مرّ السنين من المساهمة في نمو البنك ونجاحه المتميز على مرّ العقود.

وقال هشام القاسم: تعد الكوادر البشرية من أثمن وأهم عناصر النجاح في أي مؤسسة، ويسعدنا في هذا الإطار تكريم أفراد فريق عملنا تقديراً لتفانيهم والتزامهم وجهودهم المتواصلة.

وباعتبارهم أعضاء فاعلين في أسرة بنك الإمارات دبي الوطني، فقد وضعوا بصمة جلية في قصة نجاحنا.

وحققنا سوياً العديد من الإنجازات التي رسخت مكانتنا الرائدة في طليعة القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: نتطلع قدماً إلى اغتنام الفرص وتخطي التحديات التي سيحملها العام 2020، ويسعدنا أن نعرب عن جزيل شكرنا لجميع أفراد فريق العمل على جهودهم ومساهماتهم.

وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني تنمية محفظة خدماته والارتقاء بمكانته الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية، ونتطلع قدماً للاستمرار برحلتنا الحافلة بالنجاح، بدعم من موظفينا الموهوبين والمتفانين في عملهم.