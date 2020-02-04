الأسهم القيادية تُعيد سوق دبي للدائرة الخضراء

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، إذ عاود سوق دبي الصعود مستمداً الدعم من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار.

فيما هبط سوق أبوظبي بضغط عمليات تسييل أجنبية، بينما صعد سهم «طاقة» بالحد الأعلى 14.82% مع تلقي الشركة عرضاً للاستحواذ.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.18% إلى 2771.31 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والتأمين والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.77% إلى 5076.67 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والسلع.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 278.8 مليون درهم، منها 147.8 مليوناً في دبي، و131 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 123.3 مليون سهم، موزعة بواقع 97.4 مليوناً في دبي، و26.3 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 4216 صفقة.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع البنوك 0.19% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.37%.

فيما استقر «دبي الإسلامي»، كما ارتفع قطاع العقار 0.3% مع صعود «إعمار العقارية» 1.25%، و«الاتحاد العقارية» 0.5%، و«إعمار للتطوير» 0.8%، و«أرابتك» 0.4%، و«داماك» 0.29%.

وزاد قطاع النقل 0.73% نتيجة نمو «العربية للطيران» 0.67%، و«أرامكس» 0.85%، فيما استقر «الخليج للملاحة» دون تغيير.

بينما انخفض قطاع الاستثمار 0.77% بعد هبوط «دبي للاستثمار» 1.54%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.85%، و«شعاع كابيتال» 1.85%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً 27.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 20.67 مليون درهم. وسجل «عمان للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 11.3%، فيما كان «غلفا للمياه» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 25.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 1.2% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.7%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.53%. ونزل قطاع الاتصالات 0.73% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 0.36% مع صعود «طاقة» 14.82%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع»، وانخفض «دانة غاز» 1.54%. وزاد قطاع الاستثمار 0.62%. واستقر قطاع العقار.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 55.7 مليون درهم. وسجل «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «العالمية القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.11%.

إفصاح

* كشفت شركة عُمان للتأمين عن سيرها في إجراءات الحصول على 49% إضافية من أسهم رأسمال شركة «دبي ستار سيجورتا إيه إس» الممتازة المتداولة، على أن يتم بعد ذلك توقيع عقد البيع والشراء على أن تخضع الإجراءات لموافقة الرقابة.