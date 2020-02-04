11 مصرفاً إماراتياً ضمن الأعلى قيمة في العالم

المصدر: أبوظبي- البيان

اعتمد مجلـــس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعـه الأول لسـنة 2020، نظام التمويل الجماعي القائم على القروض ونظام عمليات الاستحواذ الكبرى، المقدمين من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك، موَجهاً بإصدارهما ونشــــــرهما في الجريدة الرسميّة.

واطلع المجلس خلال اجتماعـه في مقر المصرف بأبوظبي، برئاســة معالي حارب مسعود الدرمكي، على تقرير مقدم من دائرة حماية المستهلك في المصرف بشأن النظام والمعايير القائمة على حماية المستهلك وَوجه بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين.

كما استعرض على مذكرتَين بشأن تقرير مراقبة النظام المالي الربعي وتقرير وضعية السياسة الاحترازيّة الكليّة الربعي مع التركيز على دور البنوك المحليّة ذات الأهميّة النظاميّة (D-SIBs).

وأخذ المجلس علماً بما ورد في التقارير المقدمة من إدارة الاستقرار المالي، وَوجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

كما اطلع المجلس على تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما في 30 سبتمبر 2019.