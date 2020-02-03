تراجع الأسهم رغم مشتريات مؤسساتية لاقتناص الفرص

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، مع تعرضها لضغوط بيعية استهدفت معظم القطاعات لاسيما البنوك والعقار مع تأثر معنويات المستثمرين بهبوط الأسواق العالمية.

فيما استمرت المؤسسات والمحافظ في اقتناص الفرص وبناء مراكز مالية جديدة مع تداول الأسعار عند مستويات جذابة.

وانخفض سوق دبي 0.86% إلى مستوى 2766.39 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والسلع والاتصالات.

فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.78% ليصل عند 5115.92 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 161 مليون درهم، موزعة بواقع 86.8 مليوناً في دبي، و74.2 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 107.57 ملايين سهم، منها 64.4 مليوناً في دبي، و43.17 مليوناً بأبوظبي، عبر تنفيذ 1752 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.73% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.99%، و«إعمار للتطوير» 1.84%، و«داماك» 1.15%، و«أرابتك» 1.39%، و«الاتحاد العقارية» 1.49%، فيما ارتفع «إعمار مولز» 1.1%، وانخفض قطاع البنوك 1.07% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.88%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.45%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.7%، وتراجع قطاع النقل 1%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 18.67 مليون درهم، مغلقاً عند 13.55 درهماً. وسجل «المصرف الخليجي التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 5.19% إلى 0.385 درهم، فيما كان «الإثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.02% إلى 0.167 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 0.94% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.03%، و«أبوظبي التجاري» 1.44%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.7%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.74%. وانخفض قطاع العقار 1.53%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.21%، بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.4% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.89%، و«طاقة» 1.91%.

وهيمن «القدرة القابضة» على النشاط جاذباً 29.4 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 0.95 درهم. وحقق «بنك أم القيوين الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 2.63% إلى 1.95 درهم، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.81% إلى 0.41 درهم.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة بنك دبي التجاري الأربعاء المقبل لمناقشة البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

* تعقد شركة المزايا القابضة المدرجة ببورصتي دبي والكويت، اجتماع الجمعية العمومية العادية الخميس 20 فبراير لمناقشة التوصية بعدم توزيع أرباح سنوية.

وتفويض مجلس الإدارة في إصدار صكوك أو سندات وبيع أو شراء بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.