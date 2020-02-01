الأسواق تتراجع في أسبوع بضغوط بيعية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مقتفية أثر تراجعات الأسواق العالمية، إذ تعرضت لعمليات بيع وضغوط جني أرباح استهدفت أسهم البنوك والعقار والاستثمار، قبل أن تسترد نشاطها قبيل نهاية الأسبوع مع عودة التفاؤل بفعل نتائج وتوزيعات البنوك السنوية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.67% عند مستوى 2790 نقطة، مع هبوط أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما هبط سوق أبوظبي 1.69% ليصل إلى 5156 نقطة، مع نزول أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة والاستثمار.

ووصلت السيولة الأسبوعية إلى 1.92 مليار درهم، منها 1.04 مليار في دبي، و881 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 1.06 مليار سهم، موزعة بواقع 805.7 ملايين في دبي، و261 مليوناًَ في أبوظبي، من خلال 7150 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.5% مع هبوط «دبي الإسلامي» 2.56%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.72%. وهبط قطاع العقار 1.6% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.46%، و«إعمار للتطوير» 0.78%، و«إعمار مولز» 0.55%.

ونزل قطاع الاستثمار 2.6% بعد نزول «دبي للاستثمار» 3.68%، و«شعاع كابيتال» 3.53%، بالرغم من ارتفاع «دبي المالي» 0.96%. وتراجع قطاع النقل 1.6% مع تراجع «العربية للطيران» 4.4%، و«أرامكس» 1.91%، و«الخليج للملاحة» 0.21%.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، انخفض قطاع البنوك 2.7% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.52%، و«أبوظبي التجاري» 4.26%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.03%. ونزل قطاع الاتصالات 1.57% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 1.87% على وقع انخفاض «دانة غاز» 3.12%، و«طاقة» 1.88%، مع استقرار «أدنوك للتوزيع». وهبط قطاع الاستثمار 0.65% نتيجة نزول «إشراق» 3.79%.