«فيتش» تثبّت جدارة «دبي الإسلامي» الائتمانية عند A

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لبنك دبي الإسلامي عند مستوى «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فيما قامت بترقية تصنيف الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لبنك نور إلى «A» من «A-»، وكذلك تصنيف الجدارة الائتمانية قصيرة الأجل، إلى «F1» من «F2». والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية، هي درجة تظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.

كما صنفت الديون الممتازة غير المضمونة لشركة نور صكوك المحدودة عند A. وتعكس ترقية تصنيف الجدارة الائتمانية لبنك نور إلى مستوى بنك دبي الإسلامي، إتمام عملية الاستحواذ، والذي كانت نتيجته، أن أصبح بنك نور شركة تابعة متكاملة ومملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي.

وقامت فيتش بمراجعة تقييم تصنيف الدعم المؤسسي لبنك نور من قبل بنك دبي الإسلامي، حيث ترى أن هذا سيكون الآن هو النهج الأساسي لدعم نور، فيما لو تطلب الأمر ذلك، وثبتت تصنيف الدعم عند 1، وأرضيات تصنيف الدعم عند A-.