24 مليار درهم مكاسب الأسهم في يناير

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية صعودها للشهر الثاني بعدما تجاوزت مكاسبها 24 مليار درهم في تداولات يناير مع تفاؤل المستثمرين بانطلاق ماراثون النتائج السنوية وإعلان البنوك عن أرباح قوية وتوزيعات سخية، إلى جانب هدوء التوترات الجيوسياسية العالمية وتوالي المحفزات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وصعد سوق دبي 0.92% أو 25.56 نقطة ليغلق عند 2790 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق شهري منذ أغسطس الماضي ومواصلاً مكاسبه للشهر الثاني على التوالي بدعم ارتفاع أسهم البنوك 3.81% رغم هبوط العقار 2.07% والاستثمار 0.38%.

واستمر سوق أبوظبي في صعوده للشهر الثاني بعدما ارتفع 1.58% توازي 80.4 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ يوليو الماضي، ليقفل عند 5156 نقطة مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك 1.11% والعقار 3.5% مقابل هبوط الاتصالات 0.49% والطاقة 2.17% والاستثمار 6.5%.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 6.74 مليارات درهم يناير موزعة بواقع 3.96 مليارات في دبي و2.78 مليار في أبوظبي.