42.9 % نمو استثمارات البنوك الأجنبية في الدولة 2019

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

أكدت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن عام 2019 شهد نمواً غير مسبوق لاستثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة وعددها 38 بنكاً.

حيث ارتفعت من 27.3 ملياراً إلى 39 مليار درهم بزيادة 11.7 مليار درهم، وبنمو 42.9% وتركزت استثماراتها في السندات بنسبة 100%.

حيث ارتفعت سندات الدين لديها بنحو 11 مليار درهم إلى 35.6 مليار درهم وبنمو 44.7%.

وزادت استثمارات الأوراق المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 2.7 مليار درهم إلى 3.3 مليارات بزيادة 600 مليون درهم وبنحو 22.2%.

بينما بلغ نصيب استثمارات الأسهم والأصول الأخرى لديها صفر، وشكلت استثمارات البنوك الأجنبية 9.8% من إجمالي استثمارات البنوك البالغ 399 مليار درهم بنهاية 2019.

وكشفت الإحصاءات عن زيادة البنوك الأجنبية تمويلاتها العام الماضي بنحو 2.8 مليار درهم، حيث بلغ إجمالي إقراضها للمقيمين وغير المقيمين 193 مليار درهم مقابل 190.4 مليار بنهاية 2018 ونمو 1.4%.

وتشكل حصة البنوك الأجنبية نحو 11% من إجمالي القروض للقطاع المصرفي البالغ تريليوناً و759.2 مليار.

واستقطبت البنوك الأجنبية 33.3 مليار ودائع جديدة 2019 ليرتفع إجمالي الودائع لديها إلى 212.3 مليار مقابل 179 مليار بنهاية عام 2018.