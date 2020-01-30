سوق دبي يواصل مكاسبه ويخترق 2800 نقطة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات أمس، لينجح في تجاوز حاجز 2800 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم المصارف، فيما هبط سوق أبوظبي بعدما تخلى عن جميع مكاسبه المبكرة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.46% عند مستوى 2805.53 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والتأمين والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.25% ليقفل عند 5165 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 318.1 مليون درهم، منها 165.6 مليوناً في دبي، و152.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 198.1 مليون سهم، موزعة بواقع 159.6 مليوناً في دبي، و38.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3177 صفقة. واستحوذ سهم «دبي التجاري» على أكثر من ثلث سيولة سوق دبي بعد تداولات بقيمة 48 مليون درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.16% بدعم مكاسب «دبي الإسلامي» 1.4%، و«الإمارات دبي الوطني»، فيما زاد قطاع النقل 1.14%.

وانخفض قطاع العقار 0.4% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.49%، و«إعمار مولز» 0.55%، و«الاتحاد العقارية» 1.48%، و«ديار» 0.28%، و«أرابتك» 0.96%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» وحيداً 0.79%. ونزل قطاع الاستثمار 0.19% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.75%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.62%، و«شعاع كابيتال» 3.5%.

وتصدر «بنك دبي التجاري» النشاط، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 18.5 مليون درهم، ليغلق عند 5.78 دراهم. وحقق «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 10.29% إلى 1.5 درهم، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88% إلى 0.365 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم، منها 2.2 مليون للعرب، و4.45 ملايين للخليجين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.47% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.51%، و«أبوظبي التجاري» 0.26%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.69%. ونزل قطاع الاتصالات 0.37% بعد نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع الاستثمار 1.21%.

وارتفع قطاع العقار 1.71%، واستقر قطاع الطاقة مع تراجع «دانة غاز» 0.22%، وارتفاع«طاقة 1.49%.

وهيمن»اتصالات«على النشاط مستقطباً 27 مليون درهم، ليقفل عند 16.22 درهماً، تلاه»أبوظبي الأول«بسيولة 24 مليون درهم، ليغلق عند 15.52 درهماً. وحقق»أسمنت الخليج«، أكبر ارتفاع بنسبة 6.6% إلى 0.56 درهم، فيما كان»العربي المتحد" الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.7% إلى 0.81 درهم.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 46.16 مليون درهم، منها 5.65 ملايين للعرب، و12.4 مليوناً للخليجيين، و28.1 مليوناً للمواطنين، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو البيع، بصافي استثمار 46.16 مليون درهم.

المؤسسات

ومالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 77.9 مليون درهم، موزعة بواقع 63.17 مليوناً في دبي، و14.8 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 77.93 مليون درهم منها 63.17 مليوناً في دبي، و14.8 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* أعلنت شركة أملاك للتمويل استكمال مشروعها لسكن العمال في منطقة الطي، بتكلفة إجمالية بلغت 158 مليون درهم، ويشمل المشروع 8 مبانٍ سكن عمال على مساحة مبنية تبلغ 567.9 ألف قدم مربعة، ويتضمن المشروع 1052 غرفة قادرة على استيعاب 5120 عاملاً.

* يعقد مجلس إدارة شركة دبي للتأمين الثلاثاء اجتماعاً لمناقشة النتائج المالية لعام 2019، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

* ناقش مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين خلال اجتماعه، أمس، سير العمل والأمور التي لا تؤثر على سعر سهم الشركة.

* أعلنت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» أن الحد الأدنى لتملك مواطني الدولة ومواطني مجلس التعاون هو 51% اعتباراً من اليوم، ولا تجوز أن تزيد مساهمة غيرهم على 49%.

* قرر مجلس إدارة «بنك رأس الخيمة الوطني» تأجيل مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي إلى اجتماع لاحق، بينما وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 30 مارس المقبل.