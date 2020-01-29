الأسهم تصعد وسط تفاؤل بنتائج وتوزيعات البنوك

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

صعدت الأسهم المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة أمس، بدعم رئيسي من أسهم البنوك مع توالي ظهور نتائجها وتوزيعاتها السنوية ما عزز معنويات المستثمرين وسط ترقب إعلان باقي الشركات والبنوك المدرجة عن أرباحها.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.13% عند مستوى 2792.56 نقطة، بدعم رئيسي من أسهم العقار والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما صعد سوق أبوظبي 0.21% إلى 5178.25 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والسلع.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 306.7 ملايين درهم، منها 153 مليوناً في دبي، و153.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 151.5 مليون سهم، موزعة 118.7 مليوناً في دبي، و32.8 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 3475 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـــ«البيان الاقتصادي» إن الأسهم نجحت في الصعود على الرغم من استمرار خسائر الأسواق العالمية لكن إعلان البنوك عن أرباح قوية وتوزيعات سخية أعطي حالة من التفاؤل للمستثمرين حيث ارتفع «أبوظبي الأول» 0.26% بعد تحقيقه 12.5 ملياراً أرباحاً سنوية بارتفاع 4%، بينما تصدر «تبريد» 6.32% مع نمو أرباحه 11% إلى 472.5 مليون درهم.

سوق دبي

وصعد قطاع البنوك 0.12% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.35%، واستقر «الإمارات دبي الوطني» مع تسجيله أرباحاً سنوية قياسية بنمو 44%، كما ارتفع قطاع العقار هامشياً 0.0 3% مع ارتفاع «أرابتك» 1.96%، و«داماك» 1.31%، واستقرار «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 1.93%، و«ديار» 0.84%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.68% مع نمو «دبي للاستثمار» 0.76%، و«سوق دبي المالي» 2%، فيما تراجع «شعاع كابيتال» 5.77%. وتراجع قطاع النقل 0.64% .

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً 36.9 مليون درهم، مغلقاً عند 4.07 دراهم. وحقق «تبريد» أكبر ارتفاع، فيما كان «غلفاه للمياه» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.81% عند 5.7 دراهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار12.7 مليون درهم، موزعة بواقع 11.47 مليوناً للخليجيين، و1.2 مليون للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار12.7 مليون درهم منها 550 ألفاً للعرب، و12.1 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 0.2% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.26% و«أبوظبي الإسلامي» 0.7% فيما استقر «أبوظبي التجاري» و«بنك رأس الخيمة الوطني» 1.02%، ونما قطاع العقار 0.2% بعد ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.11%، مع استقرار «الدار».

وصعد قطاع الطاقة 0.84% مع صعود «دانة غاز» 1%، و«طاقة» 2.17%، «وأدنوك للتوزيع» 0.32%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.51% بدعم مكاسب «الواحة كابيتال» 1.11%. بينما انخفض قطاع الاتصالات 0.25% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 48.3 مليونا، مغلقاً عند 15.6 درهماً. وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 7.18% إلى 12.84 درهماً، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9 5% إلى 0.54 درهم.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون في سوق أبوظبي نحو الشراء، بصافي استثمار 21.79 مليون درهم، منها 1.91 مليون للعرب، و19.88 مليوناً للخليجيين، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون، نحو التسييل، بصافي استثمار 21.79 مليون درهم، موزعة بواقع 14.6 مليوناً للأجانب، و7.2 ملايين للمواطنين.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 7.8 ملايين درهم، فيما مالت نحو البيع بدبي بصافي استثمار 2.07 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.07 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار7.8 ملايين درهم.

إفصاحات

* اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول عقد الجمعية العمومية في 24 فبراير القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 74 % من رأس المال.

* يعقد مصرف الشارقة الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية في 22 فبراير القادم للنظر في مقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من رأس المال، وأسهم منحة بنسبة 5 % بواقع سهم واحد لكل عشرين سهماً.

* وافق مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد يوم الاثنين 20 أبريل المقبل وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

* قام مصرف السلام – البحرين المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء 185 ألف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي لترتفع أسهم الخزينة من 74.175 مليوناً إلى 74.360 مليون سهم (3.356 % من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 27 يناير 2020.