616 مليوناً خسائر «الواحة كابيتال» 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الواحة كابيتال» التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها نتائجها الأولية غير المدققة للسنة المالية 2019. وانسجاماً مع استراتيجية التحول، أجرت «الواحة كابيتال» مراجعة دقيقة لأعمالها في 2019.

ونتيجةً لإعادة التقييم هذه، والتي تعتبرها الشركة ضرورية لمستقبلها الاستثماري، تم تسجيل خسارة صافية قدرها 616.3 مليون درهم مع تأثر وحدة الاستثمارات الخاصة بتعديلات محتسبة لمرة واحدة.

وبلغ إجمالي أصول الشركة 9.3 مليارات درهم مقارنة مع 11.6 مليار درهم في العام السابق، وذلك مدفوعاً ببيع «الواحة كابيتال» لحصتها في «إيركاب»، ولكن مقابل زيادة الاستثمارات المالية لوحدة إدارة الأصول.

وسجلت وحدة إدارة الأصول في «الواحة كابيتال» أداءً قوياً في عام 2019 بفضل الأداء المتفوق لـ «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» و«صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ونجحت «الواحة كابيتال» تدريجياً في بيع 17 مليون سهم من حصتها المتبقية في «إيركاب» بمتوسط سعر 53.93 دولاراً للسهم، محققة مكاسب صافية 933 مليون درهم. وحققت «إيركاب» منذ إنشائها معدل عائد داخلي 31.7% مع مضاعفة رأس المال المستثمر بواقع 2.6 ضعف.

دعم

وقال وليد المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: يقدّم مجلس إدارة الواحة كابيتال دعمه الكامل لاستراتيجية التحول التي تبنتها الشركة مؤخراً. ونحن متفائلون بأن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها خلال عام 2020 مع تركيز الشركة على توليد المزيد من العائدات وخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين«.

وقال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي للشركة: سنواصل التركيز خلال 2020 على وحدة إدارة الأصول، واستكشاف الفرص المتاحة أمام وحدة الاستثمارات الخاصة بما يحقق عائدات مجزية للمساهمين على المدى الطويل». وستواصل «الواحة كابيتال» الاستفادة من شبكات أعمالها الدولية في عام 2020 لاستكشاف فرص أعمال جديدة في قطاعات الاقتصاد المتنامية.