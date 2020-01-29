نمو أرباح «تبريد» 11% إلى 472.5 مليوناً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» بنسبة 11% إلى 472.5 مليون درهم في العام الماضي. وأوضح بدر اللّمكي، الرئيس التنفيذي للشركة أن هناك 3 عوامل رئيسة وراء نمو الأرباح. وأضاف في اتصال هاتفي مع «البيان الاقتصادي»، إن العامل الأول تمثل في زيادة كفاءة تشغيل العمليات مع نجاح الشركة العام الماضي في إضافة 51,336 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملائها، ما رفع إجمالي قدرتها إلى أكثر من 1,18 مليون طن.

وأشار إلى أن العامل الثاني يكمن في إضافة وتشغيل 6 محطات جديدة شملت محطات تبريد المناطق في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض و«مسقط مول» في سلطنة عُمان، بينما يتمثل العامل الثالث في نمو الأعمال بعد توقيع أول اتفاقية امتياز لتقديم خدمات التبريد في الهند، ورفع حصة الشركة إلى 28% في «تبريد السعودية»، وتوقيع اتفاقية استحواذ على محطة مدينة مصدر بقدرة استيعابية 69 ألف طن تبريد.

فرص استثمارية

وأكد اللّمكي أن الشركة تتمتع بوضع قوي من الناحية المالية والتشغيلية ما يؤهلها لدراسة عدد من الفرص الاستثمارية للتوسع داخلياً وخارجياً، معرباً عن تفاؤله بالعام الجديد «2020» حيث تأمل الشركة تحقيق نمو في الأعمال مماثل للعام الماضي.

وقال إن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تعزيز وجودها في البلدان الستة التي تعمل فيها مع التركيز بشكل أساسي على السوق السعودي والمصري، لكونهما من الأسواق الواعدة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إلى جانب التطلع لمزيد من التوسع في الهند.

وذكر أن الشركة ستمول جميع مشاريعها وخططها الاستثمارية الجديدة من خلال السيولة المتاحة لديها ولن تحتاج إلى الحصول على قروض أو تمويلات أخرى، موضحاً أن الشركة وفرت 2.06 مليار كيلوواط/‏‏ساعة من الكهرباء في دول التعاون، أي ما يكفي من الطاقة لتشغيل 117,500 منزل في الإمارات سنوياً، وأدت الوفور إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 1.23 مليون طن متري، ما يعادل التخلص من الانبعاثات الناتجة عن 268 ألف سيارة سنوياً.

مشاريع مشتركة

وأشار إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 5% لتبلغ 1,520 مليون درهم، وارتفع إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 10%، محققاً 763.2 مليون درهم، كما ارتفعت حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بنسبة 10%، محققةً 99.1 مليون درهم. وتوفر «تبريد» من خلال 80 محطة ما يفوق 1.18 طن تبريد لعدد من أبرز المشاريع.

توزيعات

أوصى مجلس إدارة «تبريد» بتوزيع أرباح نقدية عن 2019، بقيمة 10.5 فلوس للسهم، بزيادة بلغت 11% مقارنة بالعام السابق، تماشياً مع التزام الشركة زيادة توزيعات الأرباح بما ينسجم مع وتيرة نمو أعمالها.