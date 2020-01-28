أرباح «الإمارات الإسلامي» تتخطى المليار للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان

حقق الإمارات الإسلامي نتائج قوية لعام 2019، انعكست من خلال تسجيل صافي أرباح بلغ 1.06 مليار درهم، بنمو نسبته 15%، ليتخطى البنك للمرة الأولى في تاريخه حاجز المليار درهم. وبلغ الدخل الإجمالي للمصرف 2.7 مليار درهم لعام 2019، مرتفعاً بنسبة 8%. وبلغ إجمالي الموجودات 64.8 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 11% عن نهاية العام 2018.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني، حقق المصرف نمواً قوياً واستثنائياً في 2019، تمثل في نمو تمويلات المتعاملين وارتفاع الاستثمارات في الصكوك وودائع المتعاملين.

وأضاف: باعتبارنا من المصارف الإسلامية الرائدة في الإمارات، فهذا يمنحنا دافعاً قوياً لبلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

كما نتطلع إلى الترحيب بالعالم في دبي لحضور معرض إكسبو، وبصفتنا الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لهذا الحدث المرموق، فسيتمثل هدفنا أن ننقل للعالم أرقى مبادئ الصيرفة الإسلامية المبنية على النزاهة والشفافية.

وإننا ندرك الدور المنوط بنا على صعيد خدمة وتنمية المجتمع عموماً، ومن هذا المنطلق، قدمنا في 2019 تبرعات بقيمة 72.8 مليون درهم من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري لصالح عدد من المؤسسات الخيرية ولدعم القضايا النبيلة محلياً ودولياً.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: شهدنا في 2019 ازدياداً في عدد المتعاملين من خلال قنوات الأعمال المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات.

ولا تزال الميزانية العمومية للمصرف تحافظ على وضعها السليم وتحافظ على اتجاهات نموها، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 83% ونسبة الشق الأول من رأس المال 19.5% ونسبة كفاية رأس المال 20.7%.

واختتم بالقول: شكل برنامج حكومة الإمارات لاستقطاب واستبقاء نخبة المواهب الإماراتية المتميزة محط تركيز واهتمام الإمارات الإسلامي، ونحن بدورنا نواصل جذب واستبقاء وتدريب وتمكين المواطنين الإماراتيين لبناء مستقبل مهني واعد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

ودائع

ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 45.3 مليار درهم مقارنة بنهاية 2018. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 63% من إجمالي ودائع المتعاملين. ووصل صافي الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة إلى 37.5 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 4% عن نهاية 2018.