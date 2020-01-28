14.5 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» 2019 بنمو %44

المصدر: دبي - البيان

حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مالية قوية بنهاية 2019 مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 14.5 مليار درهم. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 26% نتيجة لنمو القروض، ونما الدخل من غير الفائدة بنسبة 38% نتيجة ارتفاع الدخل الناتج عن معاملات الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: كان 2019 عاماً متميزاً بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني حيث تُوّج بتحقيق صافي أرباح قوي. وساهم أداء البنك المتميز ومبادراته الاستراتيجية في تمكينه من تحقيق مكاسب قيّمة للمساهمين.

ويأتي النجاح المتميز الذي حققته عملية إصدار حقوق الاكتتاب تأكيداً على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في نهج عمل البنك وتطلعاته المستقبلية الواعدة. وباعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، فإننا فخورون بأن يقترن اسم البنك مع المعرض الأكبر والأهم عالمياً، ونتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء إرث اجتماعي واقتصادي قوي ومستدام.

وتماشياً مع مبادرة 2019 «عام التسامح»، فقد كرسنا أنشطة الخدمة المجتمعية بما يدعم هذا التوجه من خلال بذل الجهود المتواصلة لتمكين وتلبية متطلبات أصحاب الهمم. وتماشياً مع مبادرة 2020: عام الاستعداد للخمسين«فقد وجّهنا جهودنا للمساعدة في تشكيل ملامح مستقبل أفضل للأجيال القادمة على مدى السنوات الخمسين المقبلة.

تحسينات

وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، انضم دينيزبنك خلال 2019 إلى عائلة بنك الإمارات دبي الوطني، وهو ما يساهم في توسيع نطاق تواجد البنك في 13 دولة وتقديم خدماته إلى أكثر من 14 مليون عميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وفي 2019 قام البنك بزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 20 ٪، كما يسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 40% في الوقت المناسب. وسيساهم ذلك في دعم رؤية وأهداف القيادة الحكيمة في الإمارات لجعل الدولة الوجهة الاقتصادية الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقام البنك أيضاً بزيادة عدد الفروع التي تلبي احتياجات أصحاب الهمم لتغطي الآن حوالي نصف شبكة فروع البنك في الدولة. ويتمثل هدفنا في عام 2020 في بلورة جميع التحسينات التكنولوجية التي نقوم بها وتحويلها بشكل مفهوم وسريع إلى خدمات مالية سلسة ومبتكرة لعملائنا.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، حقق البنك أداء قوياً للعام 2019. شهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 4% وهو ما عوض إلى حد كبير الارتفاع في التكاليف وحجم المخصصات. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على وضعها السليم، كما ساهم الاستحواذ على دينيزبنك في دعم نمو إجمالي الأصول بنسبة 37% ليصل إلى 683 مليار درهم.

وشهد صافي هامش الفائدة تحسناً بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.89%، مدعوماً بتوسعنا في تركيا، في حين بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 32.1%، وهي لا تزال ضمن المستويات المستهدفة. وإننا فخورون بالفوز بجائزة أفضل بنك 2019 في الإمارات للمرة الرابعة على التوالي من مجلة (ذا بانكر).

كما تمكنا من استكمال المرحلة الثالثة من مشاريع التحول الرقمي في إطار الميزانية المرصودة لها والبالغة مليار درهم، وسنقوم كذلك باستكمال المرحلة النهائية قبل موعد حلول الذكرى السنوية الخمسين للإمارات. وارتفعت التكاليف بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 7.207 مليارات درهم لزيادة تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية المتعلقة بأنشطة التوسع الدولي وإطفاء الأصول غير الملموسة.

وشهدت شبكة الفروع مزيداً من التوسع في الإمارات بافتتاح ثلاثة فروع جديدة مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية، وتم استلام الموافقة على فتح 20 فرعًا إضافيًا في السعودية.

توقعات

ويتوقع فريق الأبحاث في البنك نمو إجمالي الناتج المحلي في اﻹﻣﺎرات إلى 2% لعام 2019 بعد أن كان 1.7% في العام 2018، حيث أسهم قطاع النفط بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي العام.

ومع ذلك، من المرجح أن يؤثر الخفض الكبير في إنتاج النفط الذي أعلنته أوبك في ديسمبر 2019 على أرقام الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2020 ونتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ليصل إلى 1.6٪ نتيجة لذلك.

ومع هذا، من المرتقب أن يكتسب اقتصاد دبي زخماً أكبر خلال العام بالتزامن مع معرض إكسبو 2020. ونتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي في دبي إلى 3% في العام الحالي ليتخطى توقعات النمو البالغة 2% للعام 2019.