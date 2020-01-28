البنوك تفتتح موسم النتائج بأرباح قياسية

المصدر: دبي- البيان

افتتح بنكا «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي التجاري» موسم النتائج السنوية بأرباح قوية عن عام 2019، حيث ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 44 % إلى 14.5 مليار درهم. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 26 % نتيجة لنمو القروض، ونما الدخل من غير الفائدة بنسبة 38 %. وساهم الاستحواذ على دينيزبنك في دعم نمو إجمالي الأصول بنسبة 37 % ليصل إلى 683 مليار درهم.

وشهد صافي هامش الفائدة تحسناً بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.89 %، في حين بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 32.1 %، وهي لا تزال ضمن المستويات المستهدفة. وبلغت مساهمة دينيزبنك 3.643 مليارات درهم في الدخل الإجمالي للمجموعة، وحقق البنك صافي أرباح بلغ 609 ملايين درهم للخمسة أشهر منذ تاريخ الاستحواذ.

وحقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح 1.048 مليار درهم عن الربع الرابع من العام 2019، وبلغ صافي الأرباح السنوية للمجموعة 5.24 مليارات درهم مع تحقيق عوائد مجزية على حقوق المساهمين بنسبة 11.2 %، وارتفع الدخل من العمليات بنهاية الربع الأخير من 2019 بنسبة 3 % إلى 3.293 مليارات درهم نتيجة تحسن تكلفة الأموال. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 38 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.644 مليار درهم، بما يعادل 50 % من صافي الأرباح.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنهاية الربع الرابع من العام 2019 قبل خصم المخصصات بنسبة 6 % إلى 2.008 مليار درهم، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل (باستثناء تكاليف الاندماج) 35.1 % مقارنة بنسبة 39.5 % بنهاية العام 2018، الذي يشكل تحسناً بمقدار 440 نقطة أساس (4.40 %).