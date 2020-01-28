871 مليون درهم أرباح «إمباور» بنمو %8.3

المصدر: دبي - عمرو عادل

سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أرباحاً صافية 871 مليون درهم في 2019 بارتفاع 8.3% على أساس سنوي مقارنة بسابقه 2018، وزادت قيمة العوائد الإجمالية إلى 2.19 مليار درهم بنمو 7.9%.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أمس خلال مؤتمر صحافي في دبي، إن 2019 كان عاماً مميزاً على كافة الأصعدة، حيث شهدت المؤسسة طفرة في نمو الأرباح، إضافة إلى توسعات في عدد المحطات، وتمديدات شبكة خدمات تبريد المناطق، وارتفاع في أعداد المباني والمتعاملين.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لاستثمار 1.3 مليار درهم خلال 2020، وتوجيه هذه الاستثمارات للتوسع بشكل كبير في عدد محطات خدمات تبريد المناطق، وتمديدات شبكات نقل الخدمات لكافة مناطق دبي، مضيفاً أنها تشمل توفير خدمات تبريد لـ4 مناطق رئيسة زعبيل ومجمع دبي لاند ريزيدنس والخيل جيت والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، إلى جانب استكمال المقر الرئيس للشركة بتكلفة 300 مليون درهم، والمتوقع إنجازه في الربع الأول 2021.

توزيعات

وأضاف إن «إمباور» وزعت على المساهمين 46% من أرباحها الصافية (400 مليون درهم) عن 2019، متوقعاً أن تحقق الشركة نمواً في أرباحها 5% كحد أدنى خلال 2020.

وقال إن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق، تخطى منذ بداية التأسيس أكثر من 1180 مبنى، لأكثر من 120 ألف متعامل، فيما بلغت القدرة الإنتاجية لخدمات التبريد في المؤسسة حتى نهاية 2019 أكثر من 1.530 مليون طن تبريد، لتخدم عدة مشاريع شملت واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، وغيرها.

وأضاف إن «إمباور» وقعت مجموعة عقود بقيمة 1.13 مليار درهم مع عدة شركات شملت الاستشارات الهندسية وإنشاء وتصميم وتشغيل محطات التبريد وتوسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات وتمديد شبكات جديدة لخدمة أحدث المشروعات في دبي.

وأضاف بن شعفار، إن المؤسسة حققت وفورات من الطاقة الكهربائية، وصلت لأكثر من 1224 ميجاوات من الكهرباء حتى 2019، وبلغت القيمة الإجمالية للتوفير 3.2 مليارات درهم حتى نهاية العام نفسه.

استعدادات

وقال إن هناك استعدادات لـ«إكسبو 2020 دبي» غير مباشرة من خلال تقدم خدمات التبريد إلى 17% من فنادق دبي، وأخرى مباشرة عبر البنية التحتية لوحدات التبريد بمحطات المترو ضمن مسار 2020 الذي يخدم المعرض. وكشف أن الشركة تدرس فرص الاستحواذ على شركات أخرى في دبي في ظل توافر فرص تصل قيمتها إلى 3.5 مليار درهم