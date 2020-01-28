الأسهم تهبط بضغط البيع المؤسسي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، إثر تعرضها لضغوط بيعية من قبل المؤسسات، وانخفض سوق دبي 1.16% إلى 2788.8 نقطة، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية باستثناء الاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي 1.2% إلى 5167.24 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 586 مليون درهم، منها 196.45 مليوناً في دبي، و389.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 283 مليون سهم، موزعة بواقع 151 مليون سهم في دبي، و132 مليون سهم في أبوظبي من خلال 4230 صفقة. واستقطب سهم «واحة الزاوية» المدرج في السوق الثانية بأبوظبي، نحو 46% من السيولة الإجمالية بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين بقيمة 270 مليون درهم.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.23%، وهبط قطاع العقار 1.2%، وهبط قطاع الاستثمار 1.7%، وانخفض قطاع النقل 1.18%.وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً 52.8 مليون درهم، مغلقاً عند 5.68 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 44.2 مليون درهم، وأغلق عند 13.6 درهماً، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 23 مليون درهم من السيولة، وأغلق عند 4.07 دراهم.

وسجل «آن ديجيتال سيرفسس» أكبر ارتفاع بنسبة 8.56% ومغلقاً عند 0.203 درهم، فيما جاء في مقدمة المتراجعين «غلفا للمياه» بنسبة 9.97% ليغلق عند 6.32 دراهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 29 مليون درهم، منها 300 ألف درهم للعرب، و14.9 مليوناً للخليجيين، و13.7 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 29 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق العاصمة، تراجع قطاع البنوك 1.5% إثر تراجع «أبوظبي الأول» 1.39%، و«أبوظبي التجاري» 2.76%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.04%. ونزل قطاع الاتصالات 1.09% بفعل نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما هبط قطاع العقار 1.04% بعد هبوط «الدار» 0.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.02%.

وانخفض قطاع الطاقة 1.92% متأثراً بانخفاض «دانة غاز» 2.28%، و«أدنوك للتوزيع» 0.95%، و«طاقة» 3.97%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.93%، نتيجة تراجع «إشراق» 0.64%، و«الواحة كابيتال» 1.21%.

وتصدر واحة الزاوية التداولات، واستقر عند 2.65 درهم، تلاه أبوظبي الأول بسيولة 24 مليون درهم، مغلقاً عند 15.56 درهماً، ثم الدار بتداولات 21.2 مليون درهم، وأقفل عند 2.2 درهم.

وحقق أبوظبي لبناء السفن أكبر ارتفاع بنسبة 13.3% مغلقاً عند 2.64 درهم، فيما كان بنك الاستثمار الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% وأقفل عند 0.6 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 31.7 مليون درهم، منها 3.27 ملايين للعرب، و7.8 ملايين للخليجيين، و20.57 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 31.7 مليون درهم.

إفصاحات

* تجتمع «العربية للطيران» الأحد 9 فبراير لمناقشة البيانات المالية المدققة لـ2019، والتوصيات اللازمة للجمعية العمومية.

* اشترى مصرف السلام - البحرين 100 ألف سهم خزينة في دبي لترتفع إلى 74.17 مليون سهم (3.347% من الأسهم الصادرة)، بتاريخ 26 يناير 2020.

* أعلنت شركة «العالمية القابضة» أن اجتماع مجلس إدارتها القادم سيكون الأربعاء الموافق 29 الجاري وليس الثلاثاء 28 يناير.

* وافق مجلس إدارة شركة «أبوظبي لبناء السفن» على تعيين عارف محمد سعيد محمد آل علي وسعيد سالم حسن سالم السويدي ليكونا عضوين في مجلس إدارة الشركة لملء المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة على أن يعرض القرار على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.