أسهم البنوك تضغط على الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في مستهل تداولات الأسبوع بختام جلسة أمس مع تعرضها لعمليات بيع وضغوط جني أرباح استهدفت أسهم البنوك بصفة رئيسية بعد مكاسبها القوية أخيراً، فيما قلص صعود أسهم العقار وتيرة الهبوط، وانخفضت السيولة بنحو ملحوظ إلى ما دون 150 مليون درهم مع ترقب المستثمرين نتائج الشركات السنوية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.58% أو ما يعادل 16.53 نقطة ليغلق عند 2821.46 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 14.68 نقطة أو ما نسبته 0.28% ليقفل عند 5230.01 نقطة على وقع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 140.9 مليون درهم، منها 88.4 مليوناً في دبي، و52.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 86.6 مليون سهم، موزعة بواقع 68 مليوناً في دبي، و18.6 مليوناً في دبي، من خلال 1925 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.96% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.37%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.72%، كما نزل قطاع النقل 1.18% مع انخفاض «أرامكس» 0.55%، و«العربية للطيران» 1.89%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 0.21%.

وانخفض قطاع الاستثمار هامشياً 0.06% مع نزول «دبي للاستثمار» 0.74%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 1.71%، و«شعاع كابيتال» 1.18%. بينما ارتفع قطاع العقار 0.16% مع صعود «إعمار العقارية» 0.24%، و«إعمار للتطوير» 0.52%، و«الاتحاد العقارية» 0.48%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات مستقطباً 19 مليون درهم، مغلقاً عند 5.78 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 18.3 مليون درهم، وأقفل عند 13.75 درهماً، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 13.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.11 دراهم. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 12.8% إلى 1.41 درهم، فيما كان «الخليج للملاحة»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88% إلى 7.02 دراهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.56% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.63%، و«أبوظبي التجاري» 0.25%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.52%. ونزل قطاع الاتصالات 0.24% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 0.36% . وهبط قطاع الاستثمار 0.35%، بينما ارتفع قطاع العقار 0.55%، مع ارتفاع «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.98%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 9.4 ملايين درهم، ليرتفع 6.67% مغلقاً عند 11.2 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 9.12 ملايين، وأقفل عند 7.97 دراهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 8.3 ملايين درهم، مغلقاً عند 5.78 دراهم. وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.83% إلى 3.95 دراهم، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.34 درهم.

إفصاحات

* قررت شركة الاتحاد العقارية تأجيل اجتماع مجلس إدارتها الذي كان مقرراً الخميس الماضي لموعد لاحق.

* أعلن بنك أبوظبي التجاري تأجيل مناقشة البيانات المالية عن العام الماضي وإقرارها إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه.

* يجتمع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات الأربعاء لمناقشة خطة التشغيل السنوية لعام 2020، والمسائل التجارية للشركة.

* يعقد مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين اجتماعاً الأربعاء المقبل لمراجعة ومناقشة سير عمل ونشاط الشركة.

* اشترى مصرف السلام – البحريني المدرج ببورصتي دبي والبحرين، ما يعادل 135 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) بسوق دبي المالي لترتفع أسهم الخزينة من 73.94 مليوناً إلى 74.07 مليون سهم (3.343% من الأسهم الصادرة) بتاريخ 23 يناير 2020.