شراء أجنبي يصعد بالأسهم للأسبوع الثاني

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي بعدما ربحت قيمتها السوقية ما يربو على 13 مليار درهم الأسبوع الماضي.

معززة بمكاسب أسهم البنوك، مع تفاؤل المستثمرين بقرب انطلاق ماراثون النتائج المالية والتوزيعات السنوية للشركات المدرجة، والمقرر مطلع الأسبوع المقبل

. وصعد سوق دبي بنسبة 0.34% إلى مستوى 2838 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، وهبوط العقار، فيما صعد سوق أبوظبي بنحو 1.27% ليغلق عند 5244.68 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والتأمين والطاقة والسلع والخدمات والصناعة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 1.58 مليار درهم، منها 982.4 مليوناً في دبي، و597.2 مليوناً في أبوظبي.

وجرى التداول على 701.94 مليون سهم، موزعة بواقع 557.6 مليوناً في دبي، و144.34 مليوناً في أبوظبي، من خلال 15.6 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 244.2 مليون درهم تتضمن 201.1 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 115.4 مليون درهم منها 61.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.26% على إثر ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.94%.

فيما هبط «أبوظبي التجاري» 1.72%. وزاد قطاع الطاقة 0.43% نتيجة زيادة «دانة غاز» 0.76%، و«طاقة» 0.21%.

فيما استقر «أدنوك للتوزيع»، من دون تغيير. وهبط قطاع العقار 0.81% بعد انخفاض «الدار» 0.9%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.44%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.34% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 3.09%، بينما ارتفع «إشراق» 0.96%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 143.4 مليون درهم، مغلقاً عند 7.99 دراهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات 107.2 ملايين درهم، وأقفل عند 15.88 درهماً.

سوق دبي

دعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع البنوك 1.3% على وقع نمو «دبي الإسلامي» 2.09%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.84%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.5% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.03%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 2.41%، و«سوق دبي المالي» 1.99%.

ونما قطاع النقل 2% مع ارتفاع «أرامكس» 4.87%، و«الخليج للملاحة» 3.33%، فيما انخفض «العربية للطيران» 0.62%. وهبط قطاع العقار 2% على إثر انخفاض «إعمار العقارية» 1.68%، و«إعمار مولز» 2.14%.