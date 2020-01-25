"الإمارات دبي الوطني" يبيع حصة في إن.إم.سي

المصدر: (دبي - رويترز)

قال بنك الإمارات دبي الوطني بدبي أمس، إنه باع حصة 1.04% في «إن.إم.سي هيلث» مقابل 27.05 مليون جنيه استرليني (35.55 مليون دولار).

يأتي بيع 2.16 مليون سهم في إن.إم.سي، أكبر شركة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، بسعر 12.50 جنيه استرليني للسهم بعد أيام من إطلاق مساهمين كبيرين لبيع أسهم بخصم في المجموعة المدرجة في لندن.

وباع نائب رئيس مجلس إدارة إن.إم.سي خليفة المهيري وثاني أكبر المساهمين فيها سعيد القبيسي مجتمعين أسهماً في إن.إم.سي بقيمة 375 مليون استرليني في 8 يناير.

وفي 29 أكتوبر، كان البنك تاسع أكبر مساهم في إن.إم.سي وفقاً لبيانات رفينيتيف.

وقال البنك إنه باع أسهم الشركة بعد سداد قرض ذي صلة دخل فيه كيان آخر، انفينيت انفستمنت، كمقترض وبنك الإمارات دبي الوطني كمقرض.