أسهم البنوك تدعم تماسك الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تداولات أمس، مستمدة الدعم من مكاسب أسهم البنوك لا سيما «دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» بعد محفزات إيجابية.

وذلك على الرغم من ضغوط جني أرباح نالت من قطاعات العقار والاستثمار والاتصالات، فيما بقيت السيولة تراوح مكانها قرب 320 مليوناً.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 10.67 نقاط ليغلق عند 5244.69 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك وانخفاض غالبية القطاعات الأخرى.

فيما انخفض سوق دبي بنسبة 0.38% توازي 10.95 نقاط ليقفل عند 2837.99 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار والنقل.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 316.24 مليون درهم موزعة بواقع 179.3 مليوناً في دبي و136.9 مليوناً في أبوظبي.

وجرى التداول على 136.6 مليون سهم منها 106.8 ملايين في دبي و29.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3370 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.5% على وقع مكاسب «أبوظبي الأول» 0.76% و«أبوظبي الإسلامي» 0.17%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.12%.

بينما هبط قطاع العقار 1.82% مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» 2.36% و«الدار» 1.78%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.2% مع تراجع «الواحة كابيتال» 2.46%، فيما استقر «إشراق» دون تغيير.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط قطاع الطاقة هامشياً 0.04% نتيجة انخفاض «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» بنحو 0.43% و0.32%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 32.9 مليون درهم ليغلق عند 15.88 درهماً، يليه «أبوظبي التجاري» بسيولة 27.46 مليون درهم ليصل إلى 7.99 دراهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 26.3 مليون درهم ليقفل عند 5.81 دراهم.

وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 8.89% إلى 0.45 درهم، فيما كان «بنك أم القيوين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.04% إلى 1.9 درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.38% على إثر تراجع «أرابتك» 6.61% و«الاتحاد العقارية» 3.69% و«إعمار العقارية» 1.68% و«إعمار للتطوير» 1.54% و«داماك» 0.98%. ونزل قطاع الاستثمار 0.64% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 1.16% و«دبي للاستثمار» 0.73%.

وتراجع قطاع النقل 0.92% على وقع هبوط «أرامكس» 2.14%، فيما استقر «العربية للطيران» وزاد «الخليج للملاحة» 3.56%. بينما ارتفع قطاع البنوك 0.37% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.56% فيما هبط «الإمارات دبي الوطني» 0.36%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 44.3 مليون درهم ليغلق عند 5.86 دراهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 31.65 مليون درهم ليصل عند 13.85 درهماً، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 27.7 مليون درهم ليقفل عند 4.1 دراهم. وحقق «المدينة» أكبر ارتفاع بنسبة 7.88% إلى 0.17 درهم، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً.

إفصاحات

* أكد بنك أبوظبي الأول المناقشات الحصرية مع بنك عودة للنظر في إمكانية الاستحواذ على الشركة التابعة والمملوكة له بالكامل في السوق المصرفية المصرية.

وذكر البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أن فريق عمل خاصاً من البنك يقوم بعملية الاستحواذ المحتملة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أية تقييمات.وقال البنك إن هذه المناقشات لا تعني الانتهاء أو توقيع اتفاقية الاستحواذ، والتي ستخضع لاحقاً لموافقات الجهات التنظيمية.

* أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة في بورصتي دبي والكويت، عن موافقة هيئة أسواق المالية الكويتية على إلغاء ترخيص الأنشطة التالية للشركة وهي مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب.