«المشرق» يطرح بطاقة جديدة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن بنك المشرق إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة للاسترداد النقدي.

وتعد هذه البطاقة التي تم إطلاقها من خلال منصة فيزا بلاتينيوم، بطاقة الاسترداد النقدي الوحيدة التي توفر للعملاء استردادًا نقديًا غير محدود قدره 5% عند الإنفاق على الطعام، و2% على الإنفاق الدولي، و1% على الإنفاق المحلي من دون أي رسوم سنوية.

وتعتبر هذه البطاقة فريدة من نوعها بفضل بساطتها، حيث لا يوجد حدّ أعلى أو شروط أو قيود للاسترداد النقدي. كما تم تصميم هذا المنتج وفق أعلى معايير الشفافية ليتمكن العميل من فهمه بسهولة.

ويأتي عرض الاسترداد النقدي الأخير من بنك المشرق على خلفية بحث مكثّف أظهرت نتائجه أن غالبية المشاركين يفضلون بطاقة الاسترداد النقدي الائتمانية لعدة أسباب من بينها الاسترداد النقدي بدون حد أعلى.

ووفقًا لاستطلاع «الشباب في الإمارات» الذي نشرته فيزا، فإن جيل الألفية وجيل التسعينيات والألفين (بعمر 18 إلى 35 عامًا) يشكلون حوالي ثلثي سكان الإمارات اليوم، ويقومون بالتسوق عبر الإنترنت بصورة متكررة.