13 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ربحت الأسهم المحلية نحو 13 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي معززة بمكاسب أسهم البنوك مع تفاؤل المستثمرين بقرب انطلاق ماراثون النتائج المالية والتوزيعات السنوية للشركات المدرجة والمقرر مطلع الأسبوع القادم.

وصعد سوق دبي 0.34% إلى 2838 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل وهبوط العقار فيما صعد سوق أبوظبي 1.27% ليغلق عند 5244.68 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والتأمين والطاقة والسلع والخدمات والصناعة.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 1.58 مليار درهم، منها 982.4 مليوناً في دبي و597.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 701.94 مليون سهم موزعة بواقع 557.6 مليوناً في دبي، و144.34 مليوناً في أبوظبي، من خلال 15.6 ألف صفقة.