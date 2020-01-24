تعاون بين بنك رأس الخيمة و«ماستر كارد»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، بالتعاون مع شركة ماستر كارد، إطلاق مجموعة شاملة من المنتجات التي تقدّم حلول الدفع للشركات، وتشمل بطاقة الشراء، وبطاقة السفر والترفيه.

بالإضافة إلى حل افتراضي للدفع بين الشركات، ما يتيح لهذه الشركات إمكانية إدارة حساباتها بسلاسة تامة، مع توفير أعلى وكفاءة أكبر، وتقارير شاملة، تؤمّن لها تحكّماً أفضل.

وتوفّر بطاقة الشراء من بنك رأس الخيمة الوطني وماستر كارد، الأمن والسرية للشركات، كما أنها تُعتبر وسيلة سهلة للدفع بين الشركات، وبين الشركات والدوائر الحكومية.

والدفع عبر الحدود. فضلاً عن أنها تمكّن هذه الشركات من مراقبة نفقات السفر والترفيه بكفاءة عالية، من خلال أداة «سمارت داتا لمراقبة النفقات وإدارتها».

أما بطاقة الشراء الافتراضية للشركات من بنك رأس الخيمة الوطني، فهي مُدعَمة بمنصة «عن كنترول» من ماستر كارد، التي يتم من خلالها إصدار البطاقات إلكترونياً لإجراء المعاملات، وإرسالها بأمان إلى أي من التجار للقيام بعمليات الدفع. تتّسم البطاقة الافتراضية بسهولة الاستخدام والأمن التام.

كما يمكن ربطها مباشرة بطلبات الشراء أو الفواتير أو أرقام المشاريع، لتوفير مركز تكلفة دقيق وآلي، موصول ببرنامج تخطيط موارد المؤسسات الإلكتروني «ERP».

وتأتي هذه الحلول مع كشوف إلكترونية موحّدة، تشمل جميع النفقات، ما يساعد على تبسيط عملية التسوية، وتقديم تقارير محسّنة. البطاقات مجانية مدى الحياة، وتوفّر للشركات ائتماناً بدون فائدة لمدة 55 يوماً.