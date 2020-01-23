«دبي للخدمات المالية» تطلق منصة لمعلومات التهديدات السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وهي أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بقيادة جهة تنظيمية للخدمات المالية في المنطقة.

بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومركز الاستجابة للحوادث الحاسوبية في لوكسمبورغ ومنصة تبادل المعلومات المتعلقة بالبرمجيات الضارة.

وستتولى السلطة مهمة استضافة المنصة والعمل على استمراريتها، وستعهد بإدارة وتطوير المنصة إلى «هيلب أيه جي»، وهي من كبرى الشركات في مجال الاستشارات الاستراتيجية وتزويد الحلول والخدمات المخصصة لأمن المعلومات للمؤسسات والحكومات في المنطقة.

وستعمل المنصة على تسهيل خلق بيئة لتبادل المعلومات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي، كما ستتواصل مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: «هذه المنصة هي الأولى من نوعها بقيادة جهة تنظيمية للخدمات المالية في المنطقة.

حيث نؤكد نحنُ في سلطة دبي للخدمات المالية أننا نضع نصب أعيننا التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وذلك لجعل دبي في المركز الأول في المجالات كافة.