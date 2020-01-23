الأسهم تربح 4.2 مليارات درهم وسط شراء انتقائي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية 4.2 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية وشراء انتقائي على الأسهم القيادية قبيل انطلاق ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.95% أو ما يعادل 49.49 نقطة ليغلق عند 5234.02 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقارات والطاقة.

فيما هبط سوق دبي بنحو طفيف بنسبة 0.21% توازي 5.98 نقاط ليقفل عند 2848.94 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاستثمار مقابل صعود البنوك والنقل.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 332.8 مليون درهم موزعة بواقع 184.4 مليونا في دبي و148.3 مليونا في أبوظبي، وجرى التداول على 132.2 مليون سهم منها 93.03 مليونا في دبي و39.2 مليونا في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3287 صفقة.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.06% نتيجة نمو «أبوظبي الأول» 1.42% و«أبوظبي الإسلامي» 1.22% و«الشارقة الإسلامي» 0.79%.

بينما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.37%. واستقر قطاع الاتصالات دون تغيير مع ثبات سهم «اتصالات».

وارتفع قطاع العقار 0.85% مدعوما بمكاسب «الدار» 0.9% و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.96% مستفيداً من صعود «الواحة كابيتال» 1.52% فيما استقر «إشراق»، وصعد قطاع الطاقة 0.44% مع ارتفاع «طاقة» 1.1% و«دانة غاز» 0.65%، فيما استقر «أبوظبي التجاري».

وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً 47.6 مليون درهم ليغلق عند 8 دراهم، يليه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 24.4 مليون ليصل إلى 5.8 دراهم، ثم «اتصالات» بسيولة 17.12 مليون درهم ليستقر عند 16.56 درهما.

وحقق «العالمية القابضة» أكبر وتيرة صعود بالحد الأعلى بنسبة 14.92% إلى 10.32 دراهم، ولم تتراجع سوى 3 أسهم تصدرها «منازل» بنحو 1.46% إلى 0.4 درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.88% مع هبوط «الاتحاد العقارية» 3.12% و«إعمار مولز» 1.09% و«داماك» 0.97% و«إعمار العقارية» 0.95%.

فيما استقر «إعمار للتطوير» و«أرابتك». وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.13% مع تراجع «شعاع» 2.82%، فيما استقر «دبي للاستثمار» وارتفع «سوق دبي المالي» 0.11%. وصعد قطاع البنوك هامشياً بنحو 0.08% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.72% و«دبي الإسلامي» 0.17%.

ونما قطاع النقل بنسبة 1.5% مع ارتفاع «أرامكس» 2.47% و«العربية للطيران» 0.63% و«الخليج للملاحة» 0.45%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 38.9 مليون درهم ليقفل عند 5.77 دراهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 38.5 مليون درهم ليصل عند 13.9 درهما، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 32.1 مليون درهم ليغلق عند 4.17 دراهم.

وحقق «دبي التجاري» أكبر صعود بنسبة 2.5% إلى 4.1 دراهم، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنحو 8.57% إلى 70.4 درهماً.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني الأحد لمناقشة البيانات المالية الموحدة لعام 2019، وتحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

* يجتمع مجلس إدارة بنك الإمارات الإسلامي الأحد لمناقشة البيانات المالية الموحدة لعام 2019، وتحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

* يناقش مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل في اجتماعه الاثنين أعمال الشركة الاعتيادية والدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية للشركة.

* يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» 27 يناير للنظر في الموافقة على البيانات المالية المدققة 2019، وتوزيعات الأرباح السنوية، ودعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد.

* صادقت عمومية «المستثمر الوطني» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح استثنائية من الاحتياطي الاختياري تقدر بـ 50 مليون درهم، كما وافقت على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء 200 مليون سهم.